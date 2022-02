Különleges versenynek adott helyet a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusa kedden délután. Az Urban tájfutás elnevezésű versenyre közel kétszáz hallgató nevezett, kétfős csapatokat alkotva. – Egyéves a MATE, és ez alkalomból egy többhetes rendezvénysorozat veszi kezdetét a Kaposvári Campuson is – magyarázta Szerb György, a Kaposvári Campus Testnevelési és Sportközpontjának vezetője, az esemény egyik főszervezője. – Ennek egyik állomása, a campus területén megrendezett urban tájfutás is. Azért az elnevezés, mert a versenyzőknek nem természeti akadályokat kellett legyőzni, hanem épített környezetben kellett teljesíteniük a távot. Elsősorban az elsőéves hallgatók vettek rajta részt közel kétszázan. Kétfős csapatokat alkottak az előnevezések során, és ezekben a csapatokban teljesítették a távokat. Nagy dolog, hogy a versenyre elkészítettük a kaposvári campus hiteles tájfutótérképét, melyet minden csapat megkapott induláskor, ezzel is segítve tájékozódásukat.



A versenyzőknek négy kört kellett teljesíteniük, körönként körülbelül 600 méteres távval. Az ellenőrzőpontok számozva voltak, és egy speciális chipet kellett az oszlopra erősített dobozoknál lecsippantani, így igazolva, hogy teljesítették a távot.



Gombos Péter általános campus főigazgató-helyettes nyitószavai után, minden résztvevő részletes magyarázatot kapott a verseny szabályairól. Néhány versenyző tanácstalansága azonban azt mutatta, hogy további segítségre is szükség van, így a rajtnál újra személyre-, vagy csapatra szabott tanácsokkal látták el a többnyire bármerre futni akarókat.



– Na, ennyit a tájékozódási képességemről! – kiáltott fel szomorúan a fiatal lány, mikor minden erejét megfeszítve rohant az ellenőrzőponthoz, és rájött a 45-ös pontot találta meg, ám a 40-est kereste. Nem mindenki volt ennyire elkeseredett, többen a verseny másik funkcióját, az egyetem mind jobb megismerését helyezték előtérbe, így szinte andalogva sétáltak pontról pontra. Sokakat azok számozása sem érdekelt, már az hatalmas öröm volt, ha egyáltalán találtak egyet.



Az elvitathatatlan dicsőségen túl a versenyen a három legjobban teljesítő csapat érmet kapott, és felállhatott a dobogóra.

Fotó: B. L.