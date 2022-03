Az esemény díszvendégei a 2020-ban és 2021-ben egyéniben és csapatban Év Sportolója díjat nyert sportolók, együttesek voltak. Név szerint Halmai Petra úszó (Kaposvári Sportközpont és Sportiskola) és Boros Bence dzsúdós (Kaposvári Judo Klub Egyesület), valamint Herczeg Balázs Mókus (stunt riding) és az 1. MCM-Diamant Kaposvári NRC, s a Fino Kaposvár egylete.

Az Év Utánpótláskorú Sportolója.

Nők: Hajdu Boróka (atlétika, Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, 2020 – edző: Dovigyel Csaba), Farkas Júlia (LSC Ritmikus Gimnasztika SE, 2021 – edző: Balogh Orsolya).

Férfiak: Kardos Dániel (úszás, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola 2020 és 2021 – edzők: Meiszterics László, Virovecz Richárd, Hajdu Sándor, Stoff Dóra).

Csapat: a Kaposvári Vízügyi Sport Club férfi ifjúsági kajak négyese (2021, a csapat tagjai: Faludy András Miklós, Tóth Adorján, Tóth Donát Boldizsár, Kövesdi Patrik – edző: Faludy András).

Ezután következett a magyar bajnokok, Európa- és világbajnoki helyezett sportolók, valamint a magyar válogatottak és edzőik köszöntése.

Atlétika: Horváth Barnabás (Kaposvári Atlétikai Club, 2021 – edző: Hirt Mihály).

Birkózás: Tóth Zsombor (Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, 2020 – edzők: Takács László).

Íjászat: Hevesi Lajos (Kapos Íjász Egyesület, 2020), Izsák Béláné és Péter Zsolt (2021 – edzők: Fehér János László, Izsák Béla).

Judo: Boros Bence (Kaposvári Judo Klub Egyesület, 2020 és 2021 – edző: Kéki Márton).

Modellezés: Kaposvári Textiles Modellező Klub.

Sebességi Autómodellezés: Nagy Zoltán, Tamasóczki Tamás (2020), Szentesi Norbert (Kaposvári Textiles Modellező Klub, 2021).

Hajómodellezés: Gulyás Mihály (2020, 2021) és ifj. Novics József (2020, 2021 – edzőik: Szentesi Norbert, Tamasóczki Tamás, Várady István).

Ökölvívás: Orsós Tamás (Ring Sport Club Kaposvár, 2021 – edző: Vajmi Csaba).

Quadratlon, kajak: Szerafin Dániel, Tóth Adorján, Mácsai Zsombor, Csima Ferenc (Kaposvári Vízügyi SC, 2020 – edző: Faludy András).

Ritmikus Gimnasztika: Gyenesei Fanni (LSC Ritmikus Gimnasztika SE 2021, – edzők: Balogh Orsolya, Oláh Dóra, Boros Ninetta).

Rúdsport: Bence-Kiss Krisztina–Szabadi Szabolcs (Chameleon Poledance SE, 2021).

Stunt riding: Herczeg Balázs Mókus (2021).

Úszás: Halmai Petra (Kasi, 2020 – edző: Virovecz Richárd), Kardos Dániel (Kasi, 2021 – edző: Meiszterics László), Fábián Szabolcs, Gonda Marina, Kovács Attila, Nock Norbert, Varga Miklós, Vincze Ildikó (Kaposvári Arena Senior Úszó Egyesület, 2021 – edzők: Nógrádi Ádám, Rákhely Béla).

Uszonyos és búvárúszás: Lengyeltóti Bence (Kaposvári 1. MCM Diamant Adorján SE, 2020, 2021), Hamlin Matthew, Semostyán Róbert (díj) és Landor Patrik, Stadler Csenge, Szabó Száva Hargita, Posza Dorina (Kaposvári 1. MCM Diamant Adorján SE, 2020, 2021 – edzők: Kovács László, Lábodi Laura, Lengyeltóti István).

Vitorlázás: Karsailing Vitorlás Sport Egyesület (2021 – Vida Péter, Karsai Gábor (edző), Csizmadia Gábor), Miseta Gábor, Presztóczki Zsolt).

Versenytánc: Ametiszt Tánc-Sport Egyesület (2020, 2021 – a csapatok tagjai: Balázs Noémi, Bíró Kata, Bognár Alexandra, Bognár Míra, Bogyó Tamara, Borzavári Hanna, Csendes Bianka Klaudia, Fantoly Fanni, Fazekas Flóra Zsófia, Halmóczki Lili, Horváth Judit Fanni, Jeges Jázmin Mirjam, Káldi Katalin, Kiss Flamina Hanna, Kiss Melissza Amanda, Kiss Virág Vivien, Kollár Janka, Kurucz Dominika, Lassu Flóra, Máté Zsóka, Mettner Léna Míra, Mettner Melitta Liliána, Nyári Virág Flóra, Palancsa Kamilla Julianna, Pátkai Veronika, Petter Alexa, P. Kovács Panka Dóra, Ráczkevi Hanna, Szabó Dorottya, Tóth Jázmin Hanna, Varga Eszter, Vida Luca Dominika, edző: Simonyi-Hornyák Hajnalka.

Fogyatékkal élők sportja

Alpesi sí: Árok Csaba (Bárczi DSE, 2020 – edző: Pilbauer István), Deák Réka (Kaposvári Atlétikai Club, 2020 – edző: Sárdi Attila)

2020-ban és 2021-ben magyar válogatottban szereplő sportolók labdajátékokban.

Röplabda, felnőttek (2020): 1. MCM-Diamant Kaposvári NRC (Bodovics Hanna, Kump Alíz, Szedmák Réka – 2021-ben is –, Szpin Renáta, Szűcs Kinga, Tálas Zsuzsanna).

U19 (2020): Kump Aliz, Szatmári Lilla, Szerencsés Mimi, Tóth Jázmin.

Fino Kaposvár (2020): Bozóki Bence, Horváth Kristóf, Kalmár Ákos, Kiss Máté, Keen Cameron. 2021: Bozóki Bence, Bögöly Gábor, Hubicska Patrik.

U22 (2021): Iván Bence. U18 (2020) és U20 (2021): Fenyvesi Barnabás. U18 (2021): Tóth Gábor, Zarka Márton – edzőik: Ruben Wolochin.

U16 (2020): Fógel Dávid, Kiss Bálint, Kiss Péter, Laczó Bálint, Zarka Márton – edzőik: Demeter György, Varga Péter, Sántosiné Oláh Edit, Demeter András György, Kovács Balázs, Zarka Péter.

Kosárlabda. Kaposvári Sportközpont és Sportiskola, U18 (2021): Paár Márk. U16 (2021): Antalics Dániel, Szőke Bálint – edzőik: Szőke Balázs.

Az elmúlt évben Böröczi Antalné, Böröczi Viktória és Vadkerti Tóth Anita triatlon versenybírók kaptak életműdíjat.

– Nehéz volt ez a két év, s jó, hogy újra együtt lehetünk, találkozhatunk – mondta Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Túl vagyunk egy olyan korszakon, mely valamennyiünk életét felforgatta. A civilekét és a sportolókét is, talán az övéket még jobban. Mert az életük meghatározó része a sport, mely abból áll, reggel felkelnek és edzésre járnak. Aztán bejött a koronavírus, s adódott a kérdés, mehetnek-e tréningre, találkozhatok-e a csapattársaikkal? Hiszen arra figyelmeztettek az orvosok, tartsuk a távolságot egymástól. Aztán lesznek-e versenyek? Az elmúlt két esztendőben ugyanis elmaradt az olimpia, s világ, Európa és országos bajnokságokat sem tudtak rendezni. Biztosan sokukban megfogalmazódott, mi lesz most? Pláne azért, mert az életük célkitűzése az, hogy sikereket érjenek el.

Szita Károly hozzátette, ilyenkor jöttek elő azok az erények, melyekkel az élsportolók rendelkeznek leginkább, a kitartás és a küzdelem.

– S ez a nagyobb közösségeinkre, így a városra is igaz, mert aki kitartó és van küzdőszelleme, rá lehetett támaszkodni, amikor orvosolni kellett egymás problémáit – hangsúlyozta a polgármester. – A két év arra is felhívta a figyelmet, aki egészséges, kellő önbizalommal állhat a baj elé is. Az egészséges életmód – az Egészséges Kaposvár 2030 – az egyik kiemelt programunk, s ebben számítunk önökre, sportolókra is.