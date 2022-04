Mivel a koronavírus miatt korábban elmaradt az esemény, így a díjátadó az elmúlt három évben eredményesen szerepelt kaposvári sportolók és edzőik eredményeit foglalta össze.



A 2018/2019. Diáksportolói



Leányok: Stadler Csenge (uszonyos úszó, Táncsics Mihály Gimnázium, 1. MCM Diamant Adorján SE – edzői: Kovács László, Lábodi Laura).

Fiúk: Kardos Dániel (úszó, Táncsics-gimnázium, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola – edző: Meiszterics László).

Az Év Diákcsapata: Munkácsy Mihály Gimnázium V-VI/A korcsoportos fiúröplabda-csapata (felkészítők: Simonné Kutas Zita, Mészáros Péter).



A diákolimpiai és magyar bajnokok

Fáth Laura (birkózó, Kasi, Kinizsi Ltp.-i Tagiskola), Schneider Sára (dzsúdós és birkózó, a Kasi, Berzsenyi Dániel-tagiskola). Schneider Ákos (dzsúdós, Kasi, Berzsenyi Dániel-tagiskola), Szvitán Botond (dzsúdós, Kasi, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és AMI), Bódis Botond (versenytáncos, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, BNK Tánc SE), Halmóczki Márk (versenytáncos, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Ametiszt TSE), Tran Ngoe Quynh Anh (versenytáncos, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, BNK Tánc SE), Kiss Flamina Hanna (versenytáncos, Zrínyi Ilona Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskola, BNK Tánc SE), Balán Csenge Kincső (úszó, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Adorján SE), Kardos Dániel (úszó, Táncsics Mihály Gimnázium, Kasi), Kováts Alex (úszó, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Kasi), Hargitai Lola Jázmin (uszonyos úszó, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és AMI, Adorján SE), Szerafin Zsófia Sára (kajak-kenus, Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és AMI), Szombathelyi Péter (úszó, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola tanulója, Kasi), Sárközi Szabolcs (úszó, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Kasi), Korvicska Péter (úszó, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Kasi), Szántó Réka (úszó, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Kasi), Győrffy Lili Anna (úszó, uszonyos úszó, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Adorján SE), Begovácz Péter (uszonyos úszó, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Adorján SE), Németh Benedek Áron (uszonyos úszó, Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Adorján SE és Kaposvári Úszó SE), Borzavári Hanna (versenytáncos, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Ametiszt TSE), Mettner Léna Míra (versenytáncos, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Ametiszt TSE), Boruzs Bianka (úszó, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, a Kasi), Kovencz Odett (uszonyos úszó, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, Adorján SE), Péter-Lichtenberger Ábris (kerékpáros, Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda).



Diákolimpiai bajnokok

Rostás Natália (atléta, Bárczi DSE), Fáth Bianka (birkózó, Kinizsi Ltp.-i Tagiskola), Kajtán Gréta (birkózó, Kisfaludy Utcai Tagiskola), Koleszár Gábor (birkózó, Csokonai Vitéz Mihály Ált. Isk. és Gimn.), Bertalan Roland (dzsúdós, Bárczi DSE), Hegedűs Dominik (dzsúdós, Bárczi DSE), Lakosi Olivér (dzsúdós, Kodály Zoltán Központi Általános Iskola), Lévai Richárd (dzsúdós, Bárczi DSE), Szerafin Gréta (ritmikus gimnasztikázó, NBA Római Katolikus Gimn., Ált. Isk. és AMI), Bátori Lili (ritmikus gimnasztikázó, Kodály Zoltán Központi Ált. Isk.), Borbély Kata (ritmikus gimnasztikázó, Kisfaludy Utcai Tagiskola), Futó Anna (ritmikus gimnasztikázó, Táncsics-gimnázium), Gippert Liza (ritmikus gimnasztikázó, Zrínyi Ilona-tagiskola), Gyenesei Fanni Hajnalka (ritmikus gimnasztikázó, Zrínyi Ilona-tagiskola), Kirkovits Dorottya (ritmikus gimnasztikázó, Munkácsy-gimnázium), Rothmer Nikolett (ritmikus gimnasztikázó, Honvéd Utcai Tagiskola), Szombathelyi Zsófia (ritmikus gimnasztikázó, Zrínyi Ilona-tag­iskola). Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskola III. korcsoportos fiúröplabda- és strandröplabda-csapata (Patrik József, Csordás Bertalan, Korosecz Csongor, Laczó Bálint, Nagy Sebestyén, Párkányi János Noel, Sárközi Rudolf, Szalaki Dominik Attila, Tóth Adrián, Turger Ármin, Kiss Péter és Kiss Bálint). Munkácsy-gimnázium V-VI. korcsoportos fiúröplabda-­csapata (Fenyő Balázs, Fenyvesi Barnabás, Jámbor Dávid János, Károly Gergő, Ozsváth András, Szabó Ármin, Szabó Barna Frigyes, Szente Barnabás, Tóth Máté, Vermeulen Joris Bert). Bozsó Sára Lili (úszó, Munkácsy-gimnázium). Reizinger Dóra (úszó, NBA Római Katolikus Gimnázium), Bedi Boglárka (úszó, a Kodály Zoltán Központi Ált. Isk.), Landor Patrik (uszonyos úszó, Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium), Lengyeltóti Bence (uszonyos úszó, Táncsics-gimnázium), Stadler Bence (uszonyos úszó, Táncsics-gimnázium), Stadler Csenge (uszonyos úszó, Táncsics-gimnázium), Faludy Petra (Karolin versenytáncos, Munkácsy-gimnázium), Varga Eszter (versenytáncos, Munkácsy-gimnázium), Munkácsy-gimnázium versenytáncos csapata (Jeges Jázmin, Halmóczki Lili, Szuh Leila), Kodály Zoltán Központi Ált. Isk. gyermekcsapata (latin tánc, Fazekas Bianka, Gelencsér Réka, Horváth Zsófia Kincső, Kostyova Luca, Novák Bianka, Tóth Lara, Tóth Helka), Kis Dominik (versenytáncos, Kodály Zoltán Központi Ált. Isk.), a Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola, Gimnázium és Óvoda versenytáncos gyermekcsapata (Farkas Nóra Kata, Katona Péter, Shág Horváth Mirkó, Simon Alexandra, Szecsődi Adrienn, Szép Zora Csenge, Váradi Nikolett), Lorántffy Zsuzsanna Református Ált. Isk., Gim. és Ó. versenytáncos gyermekcsapata (Berényi Bence, Csabai Kende Csongor, Csáky Jázmin Mírjam, Csernák Jázmin, Gadányi Ruben, Esküdt Noémi Tímea, Varga Jázmin Fruzsina, Varga Áron), Bíró Dorotea (versenytáncos, a Toldi Ltp.-i Tagiskola), Landi Lolita Enikő (versenytáncos, Toldi Ltp.-i Tagiskola), Kovács Péter Benedek (versenytáncos, Lorántffy Zsuzsanna Református Ált. Isk. és Ó.), Házas Ádám (versenytáncos, Munkácsy-gimnázium), Paluska Emese (versenytáncos, Munkácsy-gimnázium), Kiss Anna (versenytáncos, Toldi Ltp.-­i Tagiskola), Landi Dominik Balázs (versenytáncos, Toldi Ltp.-i Tag­iskola), Pósa Réka Anna (versenytáncos, Toldi Ltp.-i Tagiskola), Horváth Panna (versenytáncos, Lorántffy Zsuzsanna Református Ált. Isk., Gimn. és Ó.), Pásztor Gergő (versenytáncos, Toldi Ltp.-i Tagiskola), Salameh Sidra (versenytáncos, Zrínyi Ilona-tagiskola), Balassa Borostyán (versenytáncos, NBA Római Katolikus Gimn., Ált. Isk. és AMI tanulója), Balassa Bíbor (versenytáncos, NBA Római Katolikus Gim., Ált. Isk. és AMI), Király Zsófia úszó, (Kodály Zoltán Központi Ált. Isk.).



Magyar bajnokok

Horváth Barnabás (atléta, az MG Produkt Kaposvári AC), Iola Pamela (asztaliteniszező, Somogy megyei Duráczky EGYMI), Mesztegnyei Levente (asztaliteniszező, Somogy megyei Duráczky EGYMI), Fábián Tímea (asztaliteniszező, Somogy megyei Duráczky EGYMI), Bali Luca (fitnesz, Bakó-Sas Fitnesz SE), Gáspár Bora (fitnesz, Bakó-Sas Fitnesz SE), Kiss Zsófia (fitnesz, Bakó-Sas Fitnesz SE), Sovák Réka (fitnesz, Bakó-Sas Fitnesz SE), Szabó Kinga (fitnesz, Bakó-Sas Fitnesz SE), Kordély Szonja (fitnesz, Bakó-Sas Fitnesz SE), Bakó-Sas Fitnesz SE gyermekcsapata (Simon Csenge, Kovács Orsolya, Kéki Bori), Kassai Mátyás (dzsúdós, Kasi), Szűcs Ákos (dzsúdós, Kasi), Porcsa Lenke Júlia (lovas sportoló, Lovasakadémia SC), Lovasakadémia SC ifjúsági lovascsapata (Szabó Kitti, Porcsa Lenke Júlia, Jezerniczky Nóra, Cseh Kornélia, Péter Ella, Lázár Noémi, Koloszár Valentin (ökölvívó, a Ring SC), Gondon Bettina (ökölvívó, Ring SC), az Ametiszt TSE „B” csapata (Bognár Míra, Csendes Bianka Klaudia, Fazekas Flóra Zsófia, Káldi Katalin, Kurucz Dominika, Lassu Flóra, Máté Zsóka, Mettner Melitta Liliána, Palancsa Kamilla Julianna, Pátkai Veronika, Petter Alexa, P. Kovács Panka Dóra, Ráczkevei Hanna, Sárdi Zsófia, Szabó Dorottya, Varjas Luca, Fantoly Fanni, Kiss Melissza Amanda, Kiss Virág Vivien, Kollár Janka, Tóth Jázmin Hanna, Vida Luca Dominika, Bíró Kata), Reizinger Anna (uszonyos és búvárúszó, Kaposvári Úszó SE), Lipák Barnabás (uszonyos úszó, Adorján SE), Szabó Zsófia Zolna (uszonyos úszó, Adorján SE), Juhász Anna (uszonyos úszó, Adorján SE), Inkei Panna (uszonyos úszó, Adorján SE), Türgyei Dorka (uszonyos úszó, Adorján SE), Pete Fanni (uszonyos úszó, Adorján SE), Kakuk Koppány (úszó, Kasi), Bögözi Hunor (úszó, Kasi), Pálca-Juhász Levente (úszó, Kasi), Pálca-Juhász Emese (úszó, Kasi), Király Flóra (úszó, Kasi), Ötvös Korina (úszó, Kasi), Tóth Zsombor (birkózó, Kasi), Székely Adél (fitnesz, Bakó-Sas Fitnesz SE), Damaker Lilla (fitnesz, Bakó-Sas Fitnesz SE), Fehér Zsófia (fitnesz, Bakó-Sas Fitnesz SE), Sándor Kincső (fitnesz, Bakó-Sas Fitnesz SE), Orsós Dorina (atléta, Bárczi DSE), Peltzer Áron (dzsúdós, Kasi), Bakó-Sas Fitnesz SE serdülőcsapata (Horváth Bank Norina, Nébrádi Júlia), Faludy András Miklós (kajakos, Kaposvári Vízügyi SC), Tóth Donát (kajakos, Kaposvári Vízügyi SC), Tóth Adorján (kajakos, Kaposvári Vízügyi SC), Mohácsi Zsófia (autóversenyző, Kaposvári Autósport Egyesület), Pénzes Dóra Aliz (öttusázó, Építők AC), Molnár Adél (ritmikus gimnasztikázó, Lovasakadémia SC), Szvitán Zorka (ritmikus gimnasztikázó, Lovasakadémia SC), Kudomrák Noel (versenytáncos, Ametiszt Táncsport Egyesület), Péntek Bori (versenytáncos, Ametiszt Táncsport Egyesület), Harsányi Mátyás (úszó, Kasi), Király Dániel (úszó, Kasi), Szabó Száva Hargita (uszonyos úszó, Adorján SE), Vince Marcell (uszonyos úszó, Adorján SE), Kovencz Áron (uszonyos úszó, Adorján SE), Szalafai Karolina (uszonyos úszó, Adorján SE), Szabó Albert Zétény (uszonyos úszó, Adorján SE), Kovács Gergő (uszonyos úszó, Adorján SE), Tóth Medárd (uszonyos úszó, Adorján SE), Lipák Benedek (uszonyos úszó, Adorján SE), Varga Bence (uszonyos úszó, Kaposvári Úszó SE), Antalicz Botond (uszonyos úszó, Adorján SE), Konecsni Lilla (uszonyos úszó, Adorján SE), Mihalics Hanna (uszonyos úszó, Adorján SE), Kiss Virág Luca (uszonyos úszó, Adorján SE), Tiszperger Szilvia (uszonyos úszó, Adorján SE), Horváth Eszter (uszonyos úszó, Adorján SE), Hernádi Csanád (dzsúdós, Kasi), Pados Gabriella (uszonyos úszó, Adorján SE), Rajna Olivér (uszonyos úszó, Adorján SE), Begovácz Dániel (uszonyos úszó, Adorján SE), Vlasics Zorka (ritmikus gimnasztikázó, Lovasakadémia SC), Vass Gréta (ritmikus gimnasztikázó, Lovasakadémia SC), Buzás Natasa (ritmikus gimnasztikázó, a Lovasakadémia SC), Németh Szonja (ritmikus gimnasztikázó, Lovasakadémia SC), Koloszár Vivien (ökölvívó, a Ring SC), Posza Dorina (búvárúszó, Adorján SE), Marton Kitti (úszó, Kasi), Balassa Tibor (versenytáncos, a BNK Tánc Sportegyesület).



Akik nélkül nincs siker, elismerést kaptak az ifjú sportolók edzői is

Hirt Mihály (atlétikaedző), Balla Zsolt (asztalitenisz-edző), Horváth Tamás (birkózóedző), Kajtán László (birkózóedző), Kajtán Lászlóné (birkózóedző), Takács László (birkózóedző), Prukner-Sas Médea (fitnesz­edző), Bíró-Forgács Petra (fitneszedző), Szmka Vanessza (fitneszedző), Böröcz Zsolt (dzsúdóedző), Kéki Márton (dzsúdóedző), Magyar Mónika (dzsúdóedző), Pilbauer István (dzsúdóedző), Faludy András (kajak-kenu edző), Szöllősi István (kerékpáros edző), Villányi Krisztina (lovastornaedző), Bence Balázs (lovastornaedző), Vajmi Csaba (ökölvívóedző), Czipó Gabriella (öttusaedző), Kovács Attila (öttusaedző), id. Németh Kornél (quadedző), Fetter Viktor (quadedző), Balogh Orsolya (ritmikusgimnasztika-edző), Oláh Dóra (ritmikusgimnasztika-edző), Boros Ninetta (ritmikusgimnasztika-edző), Simonné Kutas Zita (röplabdaedző), Mészáros Péter (röplabdaedző), Varga Péter (röplabdaedző), Németh Márk (röplabdaedző), Bódis-Nagy Katika (táncsport­edző), Kovácsné Nagy Zsófia (táncsportedző), Simonyi Hornyák Hajnalka (táncsportedző), Virovecz Richárd (úszóedző), Hajdu Sándor (úszóedző), Meiszterics László (úszóedző), Szabó Anett (úszóedző), Makatics Péter (úszás-uszonyos úszó edző), Varga-Takács Barbara (úszás-uszonyos úszó edző), Fehérvári Róbert (úszás-uszonyos úszó edző), Kovács László (uszonyosúszó-edző), Lábodi Laura (uszonyosúszó-edző), Lengyeltói István (uszonyosúszó-edző).



– Amikor amatőrök között verekedtem, nem tudtam elképzelni, hogy a hivatásosok, miként bírnak tizenöt menetet, a profik között pedig azon csodálkoztam, hogyan fáradhatnak el az amatőrök három menet alatt – idézte Papp László háromszoros olimpiai bajnok ökölvívót az esemény megnyitóján Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere.





– A sportolók életmódja alapvetően különbözik a többi emberétől, a mindennapok küzdelme nemcsak az edzések izzadságát jelentik – fogalmazott Dér Tamás –, hanem a küzdelem, a kitartás, a gyakorlás monotonitását, az elhatározásét. Nem csak mozdulatokat kell begyakorolni, versenyrutint is kell szerezni. Ahhoz, hogy megtanuljanak győzni, rengeteg kudarc elviselésén keresztül vezet az út. Az egyik triatlon megméretés szlogenje, az út maga a cél. Sokan lennének a bajnokok helyében, amikor a dobogón állva értük szól a Himnusz. De hányan járják végig azt az utat, mely oda vezet?

– Tiszteletet, köszönetet érdemelnek az edzők, az asszisztensek, s a sportegyesületek dolgozói – tette hozzá. – Ők teszik ugyanis lehetővé, hogy a jövő felnőttbajnokai felkészülhessenek. Az edző sohasem lehet irigy a tudására, átadja, hogy a növendékei akár nála is többre vigyék. Tisztelet jár a családoknak is a rengeteg áldozatvállalásért, hátországként, hol izomlázat, vízhólyagot, vagy lelkeket gyógyítanak.

– Az egyéni sportok mögött is csapatmunka áll, egy összehangolt gépezet a mindennapokban a győzelem pillanatáért, de a sikernél is van fontosabb dolog, még hozzá az, hogy a jövő generációi is sportoljanak és egészségesek legyenek – hangsúlyozta az alpolgármester. – Azért, hogy ők megmozduljanak, szükség van olyan példaképekre, akikre felnézhetnek, akik miatt belekezdenek egy adott sportágba.







