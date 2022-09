A győri Farkas, Forgács duó után ezúttal Pécsről igazolt Domján Attila együttese, méghozzá Makrai Gábort. Némileg meglepő ez a váltás, ugyanis az utóbbi a nyáron került Diósgyőrből Pécsre, ahol az első hat fordulóban ötször kezdőként kapott szerepet.

– Szeretnék minél több percet eltölteni a pályán és gólokkal, vagy akár gólpasszokkal segítségére lenni a PMFC-nek, hogy minél előrébb végezzünk a bajnokságban – mondta még júliusban, ám mindössze 362 perc jutott neki a piros-fekete mezben.

A huszonhat éves labdarúgó hatvankét élvonalbeli bajnokin is szerepelt, 2018-ban, a Fehérvár elleni utolsó hazai bajnoki nyolcvanhetedik percében szerzett találatának köszönhetően maradt benn az élvonalban a DVTK. Ezt követően közbeszólt egy súlyos sérülés, ami visszavetette pályafutását, amely remélhetőleg Siófokon megfelelő kerékvágásba kerül.

A balatoniak négy mérkőzés után is őrzik hazai veretlenségüket, ám most már a csákvári és a győri vereségek után vendégként is ideje lenne megkezdeniük a pontszerzést, akár már most Soroksáron. Erre minden esélyük meg is van, hiszen hétről hétre lépnek előre, elég csak a sérültek felépülésére, illetve az újonnan igazolt labdarúgók beépítésére gondolni. Ráadásul immáron hat éve nem kaptak ki a Szamosi Mihály Sporttelepen, ahonnan ebben a szezonban a Csákvár (2–2) és a Győr (0–0) is ponttal tudott távozni. Az előbbiek ellen ráadásul a kilencvenhetedik percben egyenlítettek büntetőből. A somogyiak fontos eleme lehet a jó védekezés, amelyből a sérülése után már csereként pályára lépő Varjas is kiveheti a részét, talán már kezdőként is. Kiemelt feladat lehet a Lovrencsics, Lőrinczy kettős megfékezése, akik hat forduló alatt ketten már nyolc találatnál járnak egyenlően elosztva. Nem lesz könnyű a feladat, ugyanis az eddigi hat fordulóból ötben ugyanis betaláltak, csak a Győr tudta lenullázni őket.



A siófokiak fontos eszköze lehet a jó védekezés a Soroksár elleni összecsapáson

Fotó: Németh András

