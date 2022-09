A sportolói pályafutása legnagyobb sikerét aratta Hideg Ádám az olaszországi Sarnóban rendezett FIA gokart-világbajnokságon. A Sodikart gyári pilótája a százkilenc versenyzős OKJ mezőnyben az ötödik helyen jutott a döntőbe.

Parádés rajttal már az első körben a második helyre jött fel, majd körökön keresztül vezette a világbajnokság döntőjét. Parázs küzdelem alakult ki a tizenhét körös fináléban, amely során az ötödik helyig esett vissza, majd újra felküzdötte magát a másodikra.

Nemcsak a magyar gokartsport számára volt ez a legjobb eredmény, hanem Hideg Ádám csapata, a világ egyik legnagyobb gokartgyártójának, a Sodikartnak is ez volt az első világbajnoki dobogója az OKJ kategóriában.

Fotós: Hideg Team

– Nagyon jó futam volt, rengetegen gratuláltak, de még most sem tudom felfogni, hogy mi történt velem – mondta Hideg Ádám Mihályi Csaba autósport blogjának. – Szerencsésen rajtoltam, így már az egyes kanyarban a második voltam. Kemény csata volt az élen, egy pillanatra el is vesztettem a második helyet, de aztán kettőt is előztem és körökön keresztül vezettem a vb-döntőt. Arra emlékszem, hogy hátranéztem és azt láttam, az egész mezőny mögöttem jön. Ilyen helyzetben egyet tehetsz, mész előre, ahogyan csak tudsz és nem veszítesz időt a védekezéssel. Én is ezt tettem, de aztán többen is megelőztek, így visszaestem az ötödik helyre. De szorosan rajtuk maradtam és két versenyzőnek is sikerült aláfordulnom, majd megelőztem a második helyen haladót is. Szerettem volna utolérni az elsőt is és visszavenni a pozíciómat, de erre már nem volt elég kör, így a második lettem. Nagyon örülök a világbajnoki második helyezésnek, óriási eredmény ez számomra. A szerelőm, Francesco egy olyan vagány srác, amilyennel még nem találkoztam, de még ő is elsírta magát. A Sodikartnál is nagyon örültek, ez volt a gyár első dobogója az OKJ-ben.

Nemcsak a csapat könnyezte meg a világbajnoki ezüstérmet, hanem Ádám családja is, élükön a többszörös ralibajnok édesapjával, Hideg Krisztiánnal.

– Amíg vezette a finálét kétszer állt meg a szívem – fogalmazott a büszke apa, Hideg Krisztián. – Nagyon profin versenyzett az egész hétvége alatt. A döntő előtti nap találkoztunk először a Sodikart gyár igazgatójával, aki mondta, hogy nagyon jó Ádám tempója, nagyon tetszik neki a higgadtsága, de a másnapi fináléban válik el, hogy a megnövekedett nyomás alatt mennyire tud helytállni. Ezt kétségkívül megmutatta. Amikor visszaesett az ötödik helyre, akkor is higgadt maradt. Nagyon nagy köszönet a HUMDA Academynek, akik jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy Ádám idáig eljutott, illetve Ferencz Krisztián coachnak, aki felkészítette a világbajnokságra és elhitette vele, hogy meg tudja csinálni. Nagyon büszkék vagyunk a teljesítményére. Elérte, hogy a hét legelején nem kellett suliba mennie, így csak másnap kezdte meg a gimnáziumot.

A HUMDA Academy tizennégy éves versenyzője ezzel az első magyar lett, aki FIA gokart-világbajnokságon dobogóra állhatott.