– Az egyetem korábbi rektoraként a továbbfejlődési irányokat kutatva hívta annak idején életre a Sport és Innováció Konferenciát, és most, az egyetemet működtető kuratórium elnökeként sem engedte el ennek az eseménynek a kezét. Miként látja a Sportinno fejlődését?

– Valóban, noha a közelmúltban estem át egy tervezett csípőműtéten, és az orvosaim a gyógyulás érdekében megtiltották, hogy fizikailag is részt vegyek a konferencián, gondolatban és szellemiségben teljességgel azonosulok vele – felelte Mocsai Lajos, a Nemzeti Kézilabda Akadémia sporttudományos és szakmai főigazgatója. – Nemcsak az irányultságával, azzal az ívvel, amit az elmúlt években bejárt, hanem van egy konkrét terület is, ami hallatlanul izgalmas és nagyon foglalkoztat – ennek a témakidolgozásában, felvetésében tevékenyen részt vettem az előkészítési fázisban. Ez pedig a sportszakemberképzés innovatív jövőképe.

– A tehetségből teljesítmény mottó nyilvánvalóan nem korlátozódik kizárólag a sport területére.

– Így van, de a kérdés vizsgálatában a sporttudományoknak óriási jelentősége van. Egyes vélemények a fizikai teljesítőképességet a következő évtizedek egyik legfontosabb gazdasági elemének tartják, ebből is látható, mennyire összetett kérdéskör ez. A tehetséggondozás a sportban intenzíven jelen van, lehet vizsgálni, monitorozni a kiválasztást és a beválás folyamatát, ezek a módszerek pedig kiindulópontot jelenthetnek a társadalom egyéb területein való fejlesztéshez.

– Említette a sportszakemberképzés jövőjét. A pénteki kerekasztal-beszélgetés e köré szerveződött Balatonbogláron. Úgy tűnik, hogy a módszertan jelenlegi kereteit feszegetik a témakörök, hogy utat találjanak az újabb lehetőségek felé.

– Azt gondolom, az innováció jegyében folyamatosan keresnünk kell a kitörés pontokat. Az első fázis az, hogy kutassuk az izgalmas új területeket. Például: a szélsőséges téthelyzetekben mérhetővé válnak az egyéni karaktervonások, amelyek akkor kerülnek felszínre, ha a döntésképesség a legnagyobb nyomás alatt áll. Vajon hogyan működik ilyenkor a jellem, az egyén karaktere? Aztán megismerhetőek a valódi tehetségek reakciói. Megtapasztalhatjuk, hogy térben milyen szokásrendszerei vannak az együttműködésnek. Mert abban egyetérthetünk, hogy a legjobb együttműködéssel lehet csak igazán jó eredményt elérni. Vizsgálni kívánjuk a sport adta szituatív megoldásokat, hiszen így tudjuk a legadekvátabb módon modellezni azt, ami leszűrhető és hasznos a társadalom tagjai számára. Az intuíció magas foka, amivel kevesen rendelkeznek, megint csak hallatlanul izgalmas, hiszen ennek már a meghatározása is igen nehéz, nem beszélve arról, hogy az ez alapján indított folyamatok nem racionális döntések sorozata. A kognitív tudományokra alapozva kutatjuk, mi zajlik a folyamatok szabályozása során, és miként lehet például az agyat is edzeni. Az ezeket a témákat érintő pénteki megszólalások azért is lényegesek, mert végül a területek eredményeit felhasználva a jövő szakembereinek a képzését lehet majd korszerűbb alapokra helyezni.