A listavezető SZLAMB meggyőző játékkal verte ellenfelét, s a Zsíroskönyér is magabiztosan győzte le a Somogy Sportját, így őrzi második helyét. A Cefre hat találatot szerezve zsebelte be a három bajnoki pontot, így a harmadik pozícióban várja a folytatást. A Kórház újabb diadalával már az ötödik helyen tanyázik, ilyen jól még nem álltak a pontvadászatban. A QLR egy gólzáporos mérkőzésen verte riválisát, 15 találat esett az összecsapáson. A Ferro is gólözönt zúdított ellenlábasára, 11 találatot jegyeztek. A Belo Bt. szintén nyert a játéknapon, a Liberit verték hárommal. A góllövőlista élén Németh Norbert, a Ferro FC játékosa áll 13 találattal.

TutiClean–Kórház 1–3

Gólszerzők: Rákosa, illetve Kozicz, Kővári, Verebélyi.

A mérkőzés állása félidőben még 0–0 volt, a Tuticlean szerzett vezetést, de a Kórház gárdája lelkes játékának köszönhetően fordított.



Cefre–Matracvarázs 6–3

Gólszerzők: Horváth 3, Rofrics, Sznopek, Nagy, illetve Bunovácz 2, Vető.

Hajtós, jó színvonalú találkozót vívott a két gárda egymással. A Cefre taktikus játékkal őrölte fel ellenfelét, a Matracvarázs csak futott az eredmény után.

QLR PC Bontó–AGKGY Pontrabló FC 8–7

Gólszerzők: Szőke B. 2, Pápai 2, Szabó Zs, Varga D, Golita, Hegyi B, illetve Horváth Gy. 5, Zeleznik 2.

Rendkívül sportszerű és izgalmas mérkőzést vívott a két csapat. A QLR négy perc elteltével már 5–0-ra vezetett, de ellenfele nem adta fel, fokozatosan zárkózott, de a pontszerzést érő gólt már nem tudták megszerezni.

SZLAMB–VNFSZK 7–2

Gólszerzők: Márton 4, Sólyom, Török, Ágoston, illetve Kántor Á. 2.

A végeredmény fölényes SZLAMB győzelmet sugall. A VNFSZK végig hatalmas lelkesedéssel játszott és sokáig szorossá tudta tenni a találkozót a jobb játékerőt képviselő ellenfelével szemben.

Gépész Kadétok–Ferró FC 2–11

Gólszerzők: Bogdán Á, Proksa Z. illetve Németh N. 6, Varga D, Ferenczi 3, Jovánczai P.

A nagy fölényben játszó Ferro FC győzelme ebben az arányban is megérdemelt. Ettől függetlenül a Kadétokat is dicséret illeti, mert a nagy különbség ellenére is végigküzdötték az összecsapást.

Liberi–Belo Bt. 0–3

Gólszerzők: Balogh 2, Szántó.

A Belo uralta a mérkőzés egészét, a Liberi főleg kontrákra rendezkedett be. Sokáig 1–0 volt az állás, az utolsó három percben dőlt el a találkozó.

Somogy Sportja–Zsíroskönyér 2–4

Gólszerzők: Tanító 2, ill. Balogh 2, Ceglédi, Nagy.

Az első játékrész végén már négy góllal vezetett a Zsíroskönyér gólratörő játékának köszönhetően. Később kicsit kiengedtek, de győzelmük nem forgott veszélyben.

A bajnokság állása: 1. SZLAMB 16 pont, 2. Zsíroskönyér 14 pont, 3. Cefre 14 pont, 4. Ebola 13 pont, 5. Kórház 13 pont, 6. Ferro FC 12 pont, 7. Matracvarázs 12 pont, 8. Belo Bt. 11 pont, 9. Somogy Sportja 6 pont, 10. QLR PC Bontó AC 6 pont, 11. Liberi 6 pont, 12. Gépész Kadétok 3 pont, 13. Tuticlean 1 pont, 14. VNFSZK 0 pont, 15. AGKGY Pontrabló FC 0 pont.