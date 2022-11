Hideg Ádámot a világ egyik legnagyobb gokart gyártója szerződtette, a Sodikart, a gyári csapatába. A HUMDA Academy tizennégy éves versenyzője idén második lett az OK Junior világbajnokságon, a következő, már elstartoló szezonban pedig a felnőttek között a direkthajtású gokartversenyzés csúcsát képviselő OK-ban fog szerepelni az összes fontosabb versenyen.

Október végén ünnepelte a Sodikart a negyvenedik születésnapját több mint kilencszáz meghívott jelenlétében. Az est fő attrakciója a 2023-as négy gyári versenyző bejelentése volt. Ketten OK-ban, ketten pedig KZ-ban fogják képviselni a Sodikartot az összes jelentős versenyen, így az FIA világ- és Európa-bajnokságon, a Champions of the Future-ön, valamint a WSK különböző sorozataiban.

Hideg Ádám tavaly tavasszal került kapcsolatba a Sodikart gyári csapatával. Együtt küzdötték fel magukat az OK Junior kategória legjobb tíz versenyzője közé és szintén együtt szerezték meg a világbajnokság második helyét.

– Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy a második évben is a Sodikart gyári versenyzője lehetek – mondta Hideg Ádám Mihályi Csaba Autósport blogjának. – Idén, Nathan Tye-jal ketten indultunk az OK Junior kategóriában és jövőre is együtt szereplünk az OK-ban. A születésnapi gála előtt megmutatták a gyárat, ami hihetetlenül nagy, napi negyven gokartot gyártanak és jelenleg is bővítik, akkora a kereslet. Felejthetetlen élmény volt ezen a bulin részt venni. A vendégek és a gyár összes dolgozója előtt jelentették be a gyári versenyzőket. Kihívtak minket a színpadra, hatalmas tapsot kaptunk. Remélem, hogy az eredményeimmel jövőre is meg tudom hálálni a bizalmat.

A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. támogatásával versenyző Hideg Ádám már idén bemutatkozik az OK kategóriában a WSK Final Cup két futamán. Ezt követően több teszten fog részt venni, majd januárban indul a versenyszezon, a WSK Champions Cuppal.

A váz nem változik az OKJ kategóriához képest, de a 125 köbcentiméteres motor teljesítménye a harmadával, harmincról negyven lóerőre nő, valamint más versenygumit is használnak. A nagyobb teljesítmény és a tapadásváltozás egészen más vezetési stílust és komolyabb fizikai felkészültséget igényel. Az OK mezőnye általában kisebb, mint a Junioré, de nem ritka az olyan pilóta, aki négy-öt éve versenyez ebben a kategóriában, így igen nagy tapasztalattal rendelkezik. Tehát nincs könnyű dolga Hideg Ádámnak, aki a Sodikarttal szeretné meghódítani jövőre a kategóriát.

***

Nagyon jól sikerült Hideg Ádám első futama a felnőtt OK kategóriában. Az erősebb motor, az új gumik, de még az időjárás sem tudott kifogni rajta. A verseny előtti tesztet a Sodikart gyári csapata kihagyta, így Ádám az első szabadedzésen vezethetett először OK gokartot.

Az időmérőn a csoportjában a nyolcadik, összesítettben a tizenötödik lett. Az első előfutamán egészen a harmadik helyig jött fel, amikor az utolsó körben kilökték. A második előfutamban a felszáradó pályán nem működtek a beállítások, a harmadik futamban azonban megint csak jól szerepelt és negyediknek intették le.

Az elődöntőben sikerült felküzdenie magát a nyolcadik helyre, amikor meglökték és többen is elmentek mellette, de így is a tizenkettediknek futott be. A döntőben a tizenkilencedik helyről rajtolva hét pozíciót javított és az igen előkelő tizenkettedik helyet szerezte meg.

– Egész jó hétvégénk volt, nagyon élvezetes az OK gokarttal menni – fogalmazott az ifjú tehetség. – Tesztelni jöttünk, ezért nagyon jó volt, hogy tudtunk vizes és száraz pályán is menni. A vízen oda kellett figyelnem, mert amikor a power szelep kinyit, hirtelen érkezik meg a nagy nyomaték és azonnal keresztbe áll a gokart. Az időmérő előtti szabadedzésen műszaki hiba miatt megállt gokartom, én már a pályán kívül voltam, amikor az egyik versenyzőtársam kicsúszott és eltalálta. Mivel öt centit elcsavarodott a váz, ezért azt már nem tudtuk használni, így a hétvégét a két vb-s vázammal teljesítettem, ami úgy tűnik szerencsét hozott. Az eredmény könnyen lehetett volna ennél is jobb, de a tizenkettedik hellyel abszolút elégedett vagyok. Nagyon jó volt újra versenyezni és várom már a Final Cup második futamát Lonatóban.