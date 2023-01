A férfikosárlabda NB I./A csoportjában szereplő Kometa Kaposvári KK irányítójának, Krnjajski Borisznak a válla még a Szoloki Olajbányász elleni, idegenbeli mérkőzésen ficamodott ki, azóta nem számíthat a szakmai stáb a játékos szolgálataira. Az irányító folyamatosan azon és azért dolgozik, hogy mihamarabb visszatérhessen a pályára.

– Már három hét eltelt a sérülés óta, igazából az első kettő nem volt túl izgalmas, mivel a pihenésről szólt, hiszen rögzítve volt a vállam – mondta Krnjajski Borisz. – Betartottam a szigorú szabályokat, amiket előírtak, s szerencsére nagyon szépen visszatért a mozgásom. A következő hetek az erősítésről szólnak majd, nyilván csak fokozatosan, de újra be kell gyakorolnom a kosárlabdához szükséges mozdulatokat. Nagyon oda kell figyelni mindenre, hiszen akár egy krónikus elváltozás is kialakulhat, ha nem vagyok elég óvatos.

Közben a csapat több mérkőzést is játszott, a sportoló pedig csak az oldalvonal mellől segíthette csapatát, pedig már szívesen pályára lépne.

– Nem volt egyszerű az utóbbi pár hét, pont az Oroszlány elleni meccs előtt jött oda hozzám vezetőedzőnk, Ivan Rudez, s azt mondta: tudom, nagyon szívesen ott lennél a többiekkel – elevenítette fel. – Azt válaszoltam, bárkiről szívesen levenném a mezt és kifutnék a parkettre játszani. Nyilván mindent megteszek, amit tudok; szurkolok a pálya széléről, buzdítom a srácokat. Ha észreveszek valamit, azonnal szólok, hiszen a kispadról sokkal több minden látszik. Nem egyszerű a szívemnek, a lelkemnek kívülről nézni az összecsapásokat.

A minap volt vizsgálaton a karmester, ám a visszatérése még várat magára.

– Készült egy MRI-felvétel, hogy lássuk, mi a helyzet, de még várunk az eredményre – tette hozzá Krnjajski Borisz. – Pontos dátumot még nem tudok mondani, de én már nagyon türelmetlen vagyok, de hál' Istennek a körülöttem lévők türelmesek, szóval nekem is annak kell lennem. S nemcsak a vállamra kell koncentrálni, hanem a fizikális részre is, hiszen három hete nem tudtam teljes erőbedobással edzeni. Kondiztam, bicikliztem, amit tudtam, azt csináltam, ám nem volt ugyanaz, mint egy komplex kosárlabdaedzés.

Szombaton nagy rangadó vár a Kometa Kaposvári KK társulatára, hiszen a Zalakerámia ZTE KK érkezik a somogyi megyeszékhelyre.

– Nagyon bízom a srácokban, szerintem vissza tudunk vágni a Zalaegerszegen elszenvedett vereségért – hangsúlyozta a kosárlabdázó. – Az OSE elleni siker mentálisan nagyon kellett a csapatnak, s a kiváló szurkolóinkra is támaszkodhatunk. Az Oroszlány ellen is telt ház volt, emiatt még rosszabb volt a kispadról figyelni a történéseket. A ZTE jó formában van, szépen kosárlabdáznak, ennek ellenére is van esélyünk ellenük.

Ezúttal nem rendeznek U20-as mérkőzést a felnőttmeccs előtt, miután a fiatalok találkozóját szerdán már lejátszottak. Ahogy arról beszámoltunk, Szőke Balázs és Filipovics Gordan edzőkettős együttese magabiztos győzelmet aratott a Zalakerámia ZTE KK korosztályos egylete ellen.