Nem szakítottak a hagyományokkal a kaposmérőiek, ugyanis ezen a tavaszon is remekül szervezett futóversennyel várták a mozogni vágyókat a településen. A tizenegyedik alkalommal meghirdetett Mérőmaraton hosszabb, félmaratoni távját hatvankilenc, míg a rövidebb, hét kilométeres szakaszt nyolcvankilenc futó teljesítette.

– Tizenegyedik alkalommal rendeztük meg a Mérőmaratont, melyre két távon, hét és huszonegy kilométeren vártuk a futókat – mondta Mészáros Renáta, a Mérőmaraton főszervezője. – A verseny kiinduló gondolata, hogy mutassuk be Kaposmérőt, de ne csak azt a településképet, amit az átutazók látnak, hanem a külterületi és zártkerti részeket, a pincéket, az erdőket. A félmaraton résztvevőit Kaposmérőről indulva vezettük át Kaposdadán, Kaposszerdahelyen, a Tókaji Parkerdőn és Kaposújlakon, majd az Európa-park és a Tanár-hegy érintésével érkeztek vissza a központba. Ezzel bemutatva a települést, illetve a környéket, ami mindig elnyerte a futók tetszését. Az útvonalon, az eső miatt módosítanunk kellett, mivel az agyagos talaj csúszóssá, balesetveszélyessé vált, így Lipótfa felé tereltük el a félmaratoni mezőnyt. Erre egyébként most került sor másodszorra a tizenegy év során. A hét kilométeres táv nem változott, a futók a Kassai-völgyön keresztül a kaposdadai fordulón át érkeztek vissza a célba. A hosszabb távok mellett már évek óta megrendezzük a Mérőmanó futást a sportpályán, kifejezetten a gyermekek részére, hogy őket is bevonjuk a rendezvénybe és megkedveltessük velük a sportot.

A verseny nemcsak a helyieket, illetve a kaposváriakat mozgatta meg, hiszen régió, valamint az ország különböző pontjairól száznál is több, főként amatőr sportoló érkezett Kaposmérőbe, ahol igen kiélezett küzdelmet hozott a félmaratoni megmérettetés. A férfiaknál ugyanis kettős holtverseny alakult ki az első helyen, hiszen Nagy Viktor és Tankovics Csongor végig fej-fej mellett haladva végül a célszalagot is egyszerre szakította át.

– Többször szemezgettem már ezzel a versennyel, viszont most először, de valószínűleg nem utoljára vettem részt rajta, hiszen rengeteg pozitív élménnyel térhettem haza – fogalmazott a bonyhádi Nagy Viktor. – Összességben örültem az útvonalmódosításnak, mivel nem kedvelem a terepfutást, főként nem esőben és sárban. A verseny során Csongival (a másik győztes, Tankovics Csongor - a szerk.) az elejétől a végig együtt haladunk és mivel inkább egy edzésnek fogtuk fel végig beszélgettünk és egyszerre értünk be a célba.

– Harmadszorra vettem részt a Mérőmaratonon, amely már az első alkalommal megfogott, mivel remek a rendezés – mondta az Abaligetről érkező Tankovics Csongor. – Egy sérülésből épülök fel, így heti ötven kilométer futással készültem a versenyre, ami egy remek edzés volt számomra.

Az időjárás nem fogadta a kegyeibe a rendezőket és a futókat, hiszen szeles, esős körülmények között rajtolt el a mezőny.

– A nézőknek lehet, hogy nem tetszett ez az idő, de nekünk, futóknak igen, hiszen nem sütött a nap, nem volt meleg és csak szemerkélt az eső – mondta Tankovics Csongor.

A 11. Mérőmaraton dobogósai

Félmaratoni táv

Férfi, 35 évnél fiatalabb: 1. Nagy Viktor (1:38.39), 2. Cseresnyés Márk (1:41:01), 3. Kelemen Ákos (2:06.48).

Férfi, 36-50 év: 1. Tankovics Csongor (1:38.39), 2. Róka Károly (1:41.32), 3. Hosszu János (1:41.55).

Férfi, 51 év felett: 1. Pillei Róbert (1:50.22), 2. Molnár Gábor (2:04.14), 3. Nagy József (2:04.15).

Női, 35 évnél fiatalabb: 1. Varga Eszter (1:39.29), 2. Gere Alexandra (1:58.57), 3. Nagy-Kővári Bettina (2:08.40).

Női, 36-50 év: 1. Piller Adrienn (1:50.16), 2. Deák Rita (1:51.37), 3. Szemerei Orsolya (1:53.47).

Női, 51 évnél idősebb: 1. Jakab Márta (2:29.04), 2. Kulischné Hegedűs Etelka (2:37.29), 3. Holló Tiborné Éva (2:45.09).

7 kilométeres táv

Férfi, 25 évnél fiatalabb: 1. Magyar József Máté (0:33.14), 2. Kálmán Gergő (0:33.52), 3. Juhász Ádám (0:35.12).

Férfi, 26-40: 1. Oletics Daniel (0:26.52), 2. Kelmen Tamás (0.27.05), 3. Lázár Gábor (0:28.15).

Férfi, 41 évnél idősebb: 1. Solymosi Viktor (0:29.54), 2. Reisch József (0:30.41), 3. Zabó Gyula (0:31.10).

Női, 25 évnél fiatalabb: 1. Szőllősi Dorina (0:37.04), 2. Pánoki Sarolta (0:37.21), 3. Szilvási Réka (0:37.27).

Női, 26-40 év: 1. Ambrus Mónika (0:32.33), 2. Márton Dóra (0:34.25), 3. Fodor Eszter (0:34.59).

Női, 41 évnél idősebb: 1. Klászné Herbert Anita (0:31.37), 2. Mező-Nagy Andrea (0:33.48), 3. Halász Mónika (0:34.42).