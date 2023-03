A spanyolországi Valenciában vette kezdetét a Champions of the Future (CF) sorozat, amely az FIA gokart Európa-bajnokság társrendezvénye és a futamait két héttel az Eb előtt, ugyanazokon a pályákon rendezik.

Az OK mezőny meglepően erős volt, hetvenhatan neveztek, amelynek köszönhetően összesen öt előfutamot rendeztek.

A Sodikart gyári csapata a CF és az Eb-futamokra koncentrál, ezért a verseny előtt két héttel, három napon keresztül teszteltek a valenciai pályán. Az akkor talált beállításokon minimálisat kellett változtatni a felgumizott és a teszthez képest melegebb aszfaltra.

Ez volt az első alkalom, hogy Hideg Ádám OK kategóriában MG gumikon versenyzett, de az abroncs működését a teszten sikerült kitapasztalnia, így ez sem okozott neki problémát.

A verseny előtti szabadedzésen jó volt a tempója, egy második és egy első helyet is szerzett. Igaz, utóbbit új gumival érte el. Az időmérő előtti utolsó edzésen azonban érezhető volt, hogy a korábbi versenyekhez hasonlóan most is motorerőhátránnyal küzd. Az időmérőn a negyvenharmadik helyen végzett.

Az első előfutamán fennakadt a gáz, ami miatt kiesett. A hétvége legjobb eredményét a második előfutamban érte el, amelyben a nyolcadik helyig tudott felkapaszkodni.

Nagyon jók voltak a rajtjai és az első körös helyezkedése – kivéve egy alkalmat, amikor a rajtnál nem indult be a motorja –, de az első körben megnyert pozíciókat a futamok során rendre elveszítette. Az elődöntőben a huszonegyedik helyen végzett, a döntő előtti összesítettben a negyvenharmadik lett, így nem jutott döntőbe.

– Nehéz értékelni a hétvégét, mert mindent megtettünk, de az egyenesekben kikerültek – mondta Hideg Ádám Mihályi Csaba Autósport blogjának. – A verseny előtti teszt jól sikerült, már az alapbeállításaink is jók voltak. Az MG gumi sem okozott gondot. Az új szettekkel gyors voltam, a kopottakon talán egy kicsit több tempót veszítettem, mint szerettem volna, de szerintem a váz és a gumik is rendben voltak. A szabadedzések alatt még bizakodó voltam, egyet megnyertem, egyszer második voltam a csoportomban, de amint feltekerték mindenkinek a motorját, hátrányba kerültem. Pozitívuma volt a hétvégének, hogy a rajtjaim jól sikerültek, az első körös helyezkedésem is jó volt. Az eredménnyel természetesen nem vagyok elégedett. Ennél sokkal jobbra vagyunk képesek, akár a Sodikart csapata, akár én.