A HUMDA Academy somogyi versenyzőjének így inkább a védekezésre kellett koncentrálnia, amit tökéletesen oldott meg és még a nehézségek ellenére is beverekedte magát az OK kategória döntőjébe.

Az idei legerősebb, hetvenegy létszámú OK mezőny gyűlt össze a WSK Super Master Series második futamára. A Sodikart gyári csapata változatlanul tesztelésre szánja a sorozatot az FIA versenyek előtt. Franciacortára azonban különösképpen koncentráltak, hiszen októberben ezen a pályán rendezik az FIA világbajnokságot.

A vázak beállítása tökéletes volt – Hideg Ádám két különbözőt is kipróbált a versenyhétvégén –, de a motorerő folyamatosan hiányzott. Az első motorja teljesen tönkre ment, a második az elődöntőre fogyott el, amit a döntőre lecseréltek. Az újonnan beszerelt motor power szelepe azonban meghibásodott és csak későn nyitott ki.

Ádám minden nehézség ellenére küzdött és sikerült beverekednie magát a döntőbe, így amit lehetett kihozott a hétvégéből.

– Valóban küzdelmes verseny volt – mondta Hideg Ádám Mihályi Csaba Autósport blogjának. – Egész hétvégén motorerő hátrányban voltunk. Az időmérő eredménye így sem volt rossz, az utolsó körben, ha szerencsém van, még lehetett volna egy kicsit jobb is. A hetvenegy versenyző közül a harmincharmadik helyet szereztem meg. Az előfutamokon ezen tudtam volna javítani, de a harmadik futam felvezető körében, gumimelegítés közben megforogtam. Szerencsére sikerült betolnom a gokartomat – ez volt az első alkalom, hogy OK gokartot versenykörülmények között egyedül be tudtam indítani –, viszont a helyemre nem tudtam visszasorolni és az utolsó pozícióból rajtoltam.

– Az elődöntőben már nagyon nem ment a motorom, a döntőre kaptam egy jobbat, de miután meghibásodott a power szelep, az sem húzott – folytatta Hideg Ádám. – Az utolsó helyen mentem, csak a végén tudtam kettőt előzni, így futottam be a huszonnyolcadiknak, amiből a büntetések után a huszonhatodik lettem. Sajnos vannak ilyen hétvégék is a technikai sportokban. A megforgást leszámítva kihoztam mindent a versenyből, amit csak lehetett. A Sodikart gyári csapatával dolgozunk a megoldáson, biztos vagyok benne, hogy lesz ennél jobb eredményünk is.

A HUMDA Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által támogatott Hideg Ádám a verseny után tovább utazott Valenciába, ahol a Sodikart gyári csapatával háromnapos fejlesztési teszten vesz részt. A teszt utáni héten folytatódik Sarnóban a WSK Super Master Series, majd a mezőny átköltözik Spanyolországba, és márciusban Valenciában veszi kezdetét a Champions of the Future sorozat, illetve két héttel később az FIA Európa-bajnokság is.