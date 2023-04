Az évadnyitó maraton és a fiatalok számára kiírt XII. Vígh Sándor Emlékverseny természetesen ezúttal is a névadó emléktáblájának koszorúzásával vette kezdetét.

– Ezt a versenyt a felkészülésünk egyik állomásának tekintjük, amit az időjárás eléggé befolyásolt, hiszen az edzőtáborból hazaérkezve elég hideg idő fogadott bennünket – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Emellett betegség is hátráltatta a sportolóinkat, sőt ez Ipoly-Várkonyi Zéténynél, aki megnyerte az országos fizikai felmérőt, annyira elhúzódott, hogy nem tudott elindulni, pedig szép eredményre lett volna hivatott. A tavalyi győztesünk, Szerafin Zsófia sem állt rajthoz, mivel ő most az 500 méteres távra készül, és úgy néz ki, számítanak is rá a válogatottnál, a négyes vezérevezőseként.

A nőknél azonban így is nagy csatára lehetett számítani, hiszen a két klasszis, Kiszli Vanda és Czéllai-Vörös Zsófia akárcsak az előző évben, ezúttal is ott volt a mezőnyben.

– Hasonlóan nagy csata alakult ki, amibe az U23-as világbajnokság dobogósa, Csépe Panna is beleszólt, aki sokat fejlődött az elmúlt időszakban – tette hozzá Faludy András. – A legjobbak is komolyan vették a szezonnyitót, hiszen már előző nap a Desedán edzettek, hiszen meg akarták mutatni, hogy jó formában vannak. A pályát is ennek megfelelően alakítottuk ki, nem a klasszikus maratoni távon, hanem világjátékok pályán versenyeztek, ami technikásabb, rövidebb, látványosabb, közönségbarátabb.

Az évadnyitó maraton verseny dobogósai és somogyi eredményei

K1 férfi felnőtt 20 km: 1. Péli Zalán (Hármaspálya SE), 2. Boros Adrián (Graboplast Győri VSE), 3. Máraligeti Áron (Budapest Honvéd), 7. Csima Ferenc (Kaposvár).

K1 férfi ifjúsági (U17-U18), 20 km: 1. Kékesi Árpád (Vác), 2. Zemen Dániel (Margitszigeti Építők), 3. Edöcsény Botond László (Budapest Honvéd), 8. Mácsai Zsombor Ádám (Kaposvár).

K1 női felnőtt 20 km: 1. Kiszli Vanda (Atomerőmű SE), 2. Csépe Panna (Újpesti TE), 3. Czéllai-Vörös Zsófia (Graboplast Győr).

K1 női ifjúsági (U17-U18), 20 km: 1. Vígh Vivien (Szekszárd), 2. Kmetyó Klaudia (Újpesti TE), 3. Reisz Janka (Újpesti TE).

C1 férfi ifjúsági (U17-U18), 20 km: 1. Pluzsik Mihály (Szentendre), 2. Vida Zsombor Hunor (Csepel).

A Vígh Sándor Emlékverseny somogyi eredményei

MK1 férfi gyermek U11, 2000 m: 3. Bajzik Péter (Kaposvár).

MK1 férfi kölyök U13, 2000 m: 5. Bagó Ábel Benedek (Kaposvár).

MK1 női kölyök U13, 2000 m: 1. Kuma Lujza (Kaposvár), 5. Regényi Júlia (Kaposvár), 9. Raskoványi Száva (Kaposvár).

K1 női kölyök U14, 2000 m: 11. Kulcsár Bori (Siófok), 13. Csapó Izabella (Kaposvár).

K1 férfi kölyök U13, 2000 m: 3. Kohulák Máté Tibor (Kaposvár).

K1 férfi serdülő U16, 2000 m: 2. Skobrák István (Kaposvár).

C1 férfi kölyök U14, 2000 m: 1. Szerafin Mátyás (Kaposvár).