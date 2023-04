Tizenkettedik alkalommal rendezi meg a Sportpálya 2004 Egyesület a középiskolák számára kiírt kispályás műfüves kupát. A második játéknapon is nyílt volt a továbbjutás kérdése, az első találkozón az álmosabban kezdő kereskedelmisek kikaptak az Építőipari csapatától. A Táncsics a vártnál szorosabb mérkőzést vívott a Lorántffy csapatával, a református iskola diákjai remek meccset játszottak a másik gimnáziummal. Végül a Táncsics egy góllal nyert, sőt, a következő találkozóját is hozta a Széchenyi ellen, így ők már a négy közé jutottak. A másik oldalon a Lamping, azaz az Építőipari is legyőzte a Lorántffyt. A Táncsics mindhárom mérkőzését megnyerve végzett a csoport élén, és az Eötvös Szakképző csapatával játszik majd a döntőbe jutásért, a másik ágon a csoportmásodik Lampingra az Eötvös Technikum csapata vár. A csoport harmadik helyét a Széchenyi szerezte meg, miután 3–1-re felülmúlta a Reformátust. A döntőket április 13-án, csütörtökön rendezik a kaposvári Noszlopy iskolában.

Eredmények:

Lamping–Széchenyi 4–1, gólszerzők: Sárközi, Zeleznik, Kósa, Horváth E., illetve Horváth Z. Táncsics–Lorántffy 3–2, gólszerzők: Varga L. 3, illetve Bank 2. Táncsics–Lamping 3–1, gólszerzők: Sánta, Varga L., Kántor, illetve Varga Sz. Széchenyi–Lorántffy 3–1, gólszerzők: Takács, Szőke, Horváth Z., illetve Fehér. Lamping–Lorántffy 3–2, gólszerzők: Zeleznik 2, Kósa, illetve Fehér, Böröcz. Táncsics–Széchenyi 1–0, gólszerző: Kántor.

A végeredmény: 1. Táncsics Gimnázium 9 pont, 2. Lamping Építőipari 6 pont, 3. Széchenyi Kereskedelmi 3 pont, 4. Lorántffy Református Gimnázium 0 pont.

A góllövőlista állása: 1-4. Lakos (Eötvös technikum), Varga L. (Táncsics), Schneider (Eötvös Szakképző) 4-4 gól. 5. Zeleznik (Lamping) 3 gól, 6-12. Czucz (Eötvös technikum), Sárkány (Eötvös szakképző), Kósa (Lamping), Kántor (Táncsics) 2-2 gól.

Így folytatják. Április 13. csütörtök, 10 óra: Eötvös Technikum–Lamping, 10.35 óra: Eötvös Szakképző–Táncsics, 11.10 óra: bronzmeccs, 11.45: döntő.