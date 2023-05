A Telekom Veszprém, OTP Bank-PICK Szeged, Ferencvárosi TC, MOL Tatabánya KC magasságaiban járt a Fejér-B.Á.L. Veszprém, ugyanis harmincegy, vagy ennél több gólt csak ezek a csapatok dobtak a bogláriaknak az eddigi huszonhét találkozójukon. Ezzel a gólzáporral meg is alapozták a sikerüket, amit úgy értek el, hogy mindössze tíz mezőnyjátékossal játszották le ezt a hatvan percet, akik közül a harminckilencedikben Szmetán piros lapot kapott és Fercsik a végén mindössze három percre szállt be. Balatonbogláron is – ahol kikaptak januárban – dobtak persze harmincat, ezt nézve akár ez a most kapott harmincegy elfogadható is lenne idegenben, ám ezúttal Podoba kapus mellett sérülés miatt Tóth Péter, Stranigg, Pulay sem volt, Molnár Balázs pedig nem szállt be a kispadról, akik akkor tizenöt gólt dobtak a harmincból! Most nélkülük még eggyel többet is szereztek, ami nem vet jó fényt az akadémisták védekezésre. Különösen a hazaiak beállói voltak elemükben, akik tízig jutottak, ebből Gál hetet, Szrnka pedig hármat vállalt! Az előbbi mellett Preszter volt még nyerőember, aki az utolsó húsz percben négyszer volt eredményes. Nekik is köszönhetően született meg a szezon mindössze negyedik hazai sikere.