– A szezon végén ezúttal nem a taktikai munka kerül előtérbe, hiszen a játékosok megkezdik majd pihenőjüket, ám előtte fontos tudnunk, ki milyen állapotban zárta az idényt, a következő összetartások előtt így lesznek összehasonlító adataink is a korábbi felmérésekkel, így ez alapján dolgozhatjuk majd ki a 2023/24-es válogatott szezon programját, elsőként a júliusi, következő összetartásra, éppen ezért összesen huszonkilenc játékost hívtunk meg ezúttal – mondta Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

– A tavaly indított program és kiépülő felület alapján a most záruló szezonban nyomon tudtuk követni a játékosok állapotát, felméréseinek eredményeit, esetleges sérüléseit és azok kezelését is egy olyan rendszerben, amelyre a válogatott stábja, valamint az egyes játékosok kapcsán azok klubjai is rálátnak – emelte ki Juhász István, az MKSZ sportszakmai igazgatója. – A mostani felmérések pedig nagyban megkönnyítik a stábnak, hogy megtervezzék a következő időszak válogatott munkáját. A felmérések között lesznek fizikai paraméterekre koncentrálóak, amelyek a kondíciót monitorozzák, emellett a sportolók általános állapotáról is képet kaphatunk, ez a klub- és a válogatott munkát egyaránt segíteni tudja a nyáron kezdődő alapozáskor is.

A felmérésre meghívott játékosok: kapusok: Bíró Blanka (FTC), Janurik Kinga (FTC), Szikora Melinda (Bietigheim, német), Szemerey Zsófi (MKC), Bukovszky Anna (Vác), jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (ETO), Faluvégi Dorottya (ETO), Töpfner Alexandra (DVSC), Grosch Vivien (MTK), jobb­átlövők: Albek Anna (MKC), Klujber Katrin (FTC), irányítók: Vámos Petra (DVSC), Debreczeni-Klivinyi Kinga (SKC), Farkas Johanna (DKKA), Kajdon Blanka (SKC), Kukely Anna (FTC), beállók: Bordás Réka (DVSC), Helembai Fanny (DVSC), Füzi-Tóvizi Petra (DVSC), Pásztor Noémi (MKC), bal­átlövők: Kuczora Csenge (Vác), Kácsor Gréta (DVSC), Juhász Gréta (Kisvárda), Szöllősi-Zácsik Szandra (FTC), balszélsők: Márton Gréta (FTC), Schatzl Nadine (ETO), Fodor Csenge (ETO), Hársfalvi Julia (FTC), Korsós Dorina (Rapid, román).