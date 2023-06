Közel háromszáz vendég részvételével tartotta meg a balatonboglári NEKA a 2022/2023-as szezonzáró eseményét, mely egyben a tíz éve megalapított Nemzeti Kézilabda Akadémia fennállását is ünnepelte. A jelenlegi és korábbi sportolóik, munkatársaik örültek a meghívásnak, hiszen viszontláthatták azokat, akikkel az elmúlt években családias kapcsolatot alakítottak ki. Az idén szép sikereket elért csapataik mellett köszöntötték az Év akadémistáit, elbúcsúztatták az érettségizőiket és a távozó szakembereket, végül ajándék üvegplakettet adtak át a kezdetektől, azaz 2013 óta az akadémián dolgozó munkatársaknak.

Az évzárót Mocsai Lajos, a NEKA sporttudományos és szakmai főigazgatója nyitotta meg, aki beszélt a kezdetekről, a 2013-as megalapítás óta eltelt időszakról és fejlesztésekről, valamint az eddigi eredményekről. Majd a Honvédelmi Minisztérium, Sportért Felelős Államtitkárság kabinetfőnöke, Berkó Lajos beszéde következett, ezután Balatonboglár polgármestere, Mészáros Miklós mondott köszöntőt, aki a megalakulás óta nyomon követte és segítette az akadémia létrejöttét és bővülését. Mocsai Tamás ügyvezető az elmúlt szezont sikereit méltatta, valamint az elmúlt tíz év mérföldköveit is megemlítette.

– A program Hajdu János női-, majd Sótonyi László férfiszakág-vezető értékeléseivel folytatódott, az öt arany- egy ezüst- és egy bronzéremmel zárult korosztályos bajnokságokban szereplő csapataink köszöntése mellett szóba került a nyolcadik helyen végző férfi és a tizenharmadik női NB I.-es együttes helytállása is. A lány U19-es és U17-es gárda, valamint a női NB II.-es csapat is bajnoki címet ünnepelhetett, ahogy a fiú U16-os és megyei együttes is aranyéremmel zárt, tájékoztatott a neka.hu. – Az U20-as fiúk második, az U18-as srácok bronzérmet nyertek. A lány akadémiai tornán bronzérmes lett a NEKA.

Az edzők javaslata alapján ebben a szezonban is megválasztották az Év akadémistáit, ezúttal egy-egy mezőnyjátékos és kapus érdemelte ki ezt a címet. A lányoknál Varga Emília és Zaj Klára, a fiúk között Kovács Tamás és Radvánszki Attila lett a legjobb.

Az iskolák vezetőinek és a Balatonboglári Egészségház munkatársainak is köszönetet mondott Mocsai Tamás a NEKA nevében. A távozó kollégáktól is elköszöntek, ifj. Kiss Szilárd tíz, Woth Péter hét, Szücs Martin öt, Szi-Péter Zsolt pedig két év után búcsúzott. A kollégium az idén érettségizőktől is búcsút vett, rájuk még vár a szóbeli vizsga.

A megalakulás, azaz 2013 óta a NEKA-n dolgozó munkatársakat is megünnepelték, Mocsai Lajos, Hajdu János, Kersch Ferenc, Bohus Beáta, ifj. Kiss Szilárd, Bartalos Béla, Varga Zsolt, Orbán Csaba, Tóth Ferenc, Berta Sándor, Miseta Péter, Schelhammer Gyula és Tóth Tibor kapott üveg-plakettet az elmúlt tíz év emlékére. A korábbi növendékekről készült csapatfotó zárta a rendezvényt. A vacsora, majd a remek hangulatú esti buli emlékezetes marad mindenki számára, a nyári pihenő után júliustól már az új idény feladataira koncentrál valamennyi sportoló és szakember.