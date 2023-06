A magyar labdarúgó válogatott felkészülésének is helyt adó Globall Hotel egyik, lelátóval szegélyezett pályáján tizennégy, a Dunántúli régiókban fekvő hátrányos helyzetű település csapata mérte össze tudását, és vette célba a továbbjutást jelentő első négy helyet. A két állandó korosztály mellett egy minitornán ráadásul most először megmutathatták magukat a legkisebb, azaz az U10-esek is. A válogatott körülményeket tovább emelte, hogy a meccseken bíráskodó profi játékvezetőket és a különdíjasok ajándékcsomagjait – amelyekben a focis „kincsek” mellett egy-egy eredeti válogatott mez is lapult – a Magyar Labdarúgó-szövetség biztosította.

A Telkiben rendezett selejtezőtorna helyezettjei:

U15:

1. Gyulaj,

2. Sárkeresztúr,

3. Hirics,

4. Istvándi







U12:

1. Zalakomár,

2. Patapoklosi-Somogyhatvan,

3. Lakócsa,

4. Lúzsok

A sport szerepe a felzárkózó településeken

A Kormány 2019-ben hosszú távú programot indított az ország 300 leghátrányosabb településének felzárkóztatására. A programban kiemelt szerep jut a sportnak, azon belül is a labdarúgásnak, amely közösségi programként az átfogó szociális munka egyik általánosan alkalmazott eszközévé vált. A közösen átélt élmények új világot nyitnak a gyerekek előtt, akiknek mindennapjai új, értéket közvetítő normákkal egészülnek ki, hiszen az a gyerek, aki megtanul csapatban gondolkodni, felelősséget vállalni, szabályok szerint játszani, az a pályán kívül, otthon, az iskolában és a későbbi életében is tudja ezeket a tapasztalatokat hasznosítani. A felzárkózó településeken élő gyerekek számára a sport jóval több mint hobbi, valódi esély egy teljesebb életre.