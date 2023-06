A SEFAG Zrt., illetve a Somogy Megyei Erdész és Természetvédő Egyesület szervezésében a hetedik alkalommal került megrendezésre a Nyárköszöntő Futóverseny. Az eddigi eseményektől eltérően idén csak egyéni futásra volt lehetőség.

– A verseny célja egyrészt a mozgás és az egészséges életmód népszerűsítése, másodsorban pedig az, hogy az emberekkel megszerettessük és elmélyítsük a természet szeretetét, illetve a természetvédelmet. valamint tudatosítsuk az emberekben, hogy itt milyen fontos, hogy szeressük és védjük a természetet – emelte ki Kovácsné Kiss Zita, a SEFAG kommunikációs referense. – A versenyünkre 305 futó nevezett, a kísérőkkel együtt pedig durván ötszázan fordultak meg itt a Zselicben.

Összesen három távra lehetett nevezni, az első egy félmaratoni táv volt, amely 21 kilométernek felelt meg. A második egy tízkilométeres táv volt, a harmadik pedig egy úgynevezett bátorító táv, amely 3,8 kilométer hosszú volt. A futószakaszok útvonala a Ropolyi pihenőhelytől indult és a Zselic legszebb erdei útjain át vezetett. A félmaratoni táv nagyrészt aszfaltos, helyenként kőszórással stabilizált, időjárásbiztos szakasz, míg a középtáv (10 kilométer) és a rövidtáv (3,8 kilométer) inkább erdei és földes túraút volt.

– A gyerekeknek a 3,8 kilométeres szakaszon csináltunk egy 14 év és az alatti korcsoportot, a többi szakaszon nem láttuk értelmét, hogy a kicsiknek és nagyoknak külön korcsoportot hozzunk létre, ugyanis aki hosszabbat fut, az a versenyző rutinos, ott már nagy valószínűséggel mindegy az, hogy fiatal vagy idősebb – fogalmazott a sajtóreferens. – A 300 sportoló el is osztódott a három szakaszon, száztízen voltak a 10 kilométeren, hetvenen vettek részt körülbelül a félmaratonon, nagyjából százharminc futó pedig a rövidtávon indult.

A környéken gyalogos és kerékpáros túraútvonalak, illetve a zselici erdő kincsei várták azokat, akik ezen a napon inkább kihagyták a futást. Továbbá a rendezvényen egész nap érdekesebbnél érdekesebb programokkal várták az érdeklődőket az 1,5 kilométerre lévő Zselici Csillagpark Csillagvizsgálójában.

– A jó hangulat alapja az időjárás volt, nagyon kegyes volt hozzánk, ugyanis nagyjából négy percig esett az eső, az is csak az eredményhirdetésen, így a futást elkerülte – mondta Kovácsné Kiss Zita. – A futóknak az egyik fele rutinos versenyzőkből állt, tehát akik már részt vettek korábbi versenyünkön, ők tudták, hogy mire számíthatnak. Sokan voltak gyerekkel, kutyával, családdal, családi kikapcsolódásnak is nagyon jó lehetőség volt ez a megméretés. A versenyzők másik fele újak voltak, a visszajelzéseik alapján azt gondolom, hogy ők is nagyon jól érezték magukat. A futókat vadpörkölttel vártuk ebédre, valamint minden versenyző befutó érmet és értékes fogadó csomagot is kapott. Az egyes kategóriák I., II. és III. helyezettjei pedig ajándékokat kaptak, rövidtávon korosztályos kategóriánként is volt díjazás. A tavalyi viadalhoz képest duplázódtunk, akkor százhuszonhárman voltunk. A csúcsunk 2018-ban és 2019-ben volt még, akkor 230 futó vett részt a nyárköszöntő versenyen.