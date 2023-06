A Magyar Úszó Szövetség számára a felnőtt mellett a korosztályos országos bajnokságok is kiemelt fontossággal bírnak, így nem véletlen, hogy Wladár Sándor, a szövetség elnöke személyesen is részt vett a XLVII. Serdülő Országos Bajnokságon a kaposvári Csik Ferenc Versenyuszodában.

– Kaposvár már lassan az első számú otthonunkká válik, hiszen a felnőtt és az ifjúsági országos bajnokság után most a serdülők számára rendeztünk itt versenyt, így szinte már az összes fontos eseménynek volt legalább egyszer helyszíne a Csik Ferenc Versenyuszoda – mondta Wladár Sándor. – A mostani serdülő országos bajnokság különlegességét az adta, hogy éppen a nap-éj egyenlőséggel együtt indult el. Azt érezzük, hogy még mindig van ereje a magyar úszósportnak, hiszen a Covid után, a jelenlegi háborús helyzetben, is több száz gyerek állt rajthoz. A kaposvári verseny arról szól, hogy felmérjük, hogy tartanak a felkészülésben az úszók és kik azok, akik az Európa Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra szinten úsznak és ott is bizonyíthatnak. Vannak fontos korosztályok, a 15-16 éves különösen az, mivel ebben az életkorban szakadnak el a legtöbben a sporttól. Figyelni kell rájuk és azoknak, akik válogatott kerettagságra tesznek szert a lehetőségeinkhez mérten minden meg fogunk adni.

A Csik Ferenc Versenyuszodában ezúttal négyszáznál is több serdülő korosztályú gyermek küzd a magyar bajnoki címért, de a város már több felnőtt országos bajnokságnak is otthont adott, így valóban a hazai úszósport egyik vidéki fellegvárává vált a somogyi vármegyeszékhely.

– Kaposvár 2018 óta fontos számunkra – tette hozzá Wladár Sándor. – Ekkor hívott meg Szita Károly, a város polgármestere, hogy nézzem meg a készülőben lévő uszodát. Lehetőségem nyílt észrevételezni bizonyos dolgokat, például megemlítettem, hogy kicsit a konditerem mérete, ezt korrigálták is. Ez már egy megelőlegezett bizalom volt Szita Károly részéről, pedig előtte nem ismertük egymást, a kölcsönös szimpátia viszont gyorsan kialakult. Ebből pedig bizalom lett, a sikeres együttműködésnek köszönhetően. A következő mérföldkőnek az tekinthető, amikor Szita Károlyt felkértük, hogy legyen bent a szövetségünk elnökségében, amit el is fogadott, ezt követően Dér Tamás alpolgármester pedig a felügyelőbizottság tagja lett. A legtöbb, az úszáson belüli problémát mindig megvitatom Szita Károllyal, számítok a végtelen bölcsességére és tapasztalatára. Az energiaválság kellős közepén, a felnőtt országos bajnokságra a kedvünkért megnyitotta és felfűtötte a kinti ötvenes medencét, hogy az úszóinknak a legoptimálisabb lehetőégeket biztosítsa. Holott, nem messze innen még versenymedencék sem voltak feltöltve. Jó itt lenni, a versenyzők is szeretik Kaposvárt, és a város úszósportja is nagy lendülettel jön fel. Biztosan nem ez az utolsó alkalom. Folytatjuk az együttműködést. Ráadásul jó a versenyszerevező csapat, amely már önállóan is meg tudna rendezni egy országos bajnokságot. Úgy érzem, ebben a helyzetben mindenki nyer. Remek a fogadtatás, csodálatos a környezet, ez az ország egyik legszebb uszodája. Emellett gyors a medence, ezt fontos megjegyezni. Akárcsak azt, hogy az Úszó Nemzet Programunkban Kaposváron vesznek részt a legnagyobb létszámmal a gyerekek.