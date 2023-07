Mészáros Miklós immár 14 éve vezeti polgármesterként a várost, s azóta talán csak egy vagy két látványos megmozdulást hagyott ki. A Balaton-parti település első emberét kérdeztük a vasárnapi, sorrendben 41. Lidl Balaton-átúszás tapasztalatairól.

– Minden rendben volt – kezdte Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere. – A szervezők hiba nélkül végezték és tették a dolgukat, a bátor próbázók pedig türelmesek voltak. Bár meleg volt, mégsem idegeskedett senki. Mivel idén fizetős lett a parkolás Bogláron, tartottunk attól, hogy az emberek rossz néven veszik, de ezzel sem volt különösebb probléma.

Mészáros Miklós nemcsak az első úszókat várta meg.

– Amikor megtudtam, hogy Novák Katalin is átússza a Balatont, mindenképpen szerettem volna (újra) találkozni vele – mondta a boglári polgármester. – Pár hónapja már volt a vendégünk; akkor több somogyi településre is ellátogatott, s hozzánk is eljött. Vagyis ismerősként, visszajáró vendégként fogadtuk.