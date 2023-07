Ahogy arról már korábban beszámoltunk Szerafin Zsófia címvédőként a dobogó legtetejére állhatott fel a a horvátországi Slavonski Brodban rendezett maratoni kajak-kenu Európa-bajnokságon az ifjúságiak között.

Szerafin Zsófia és edzője, Faludy András.

A nyitányon a short race-en, ami 3,6 kilométer, állt rajthoz először Szerafin Zsófia, s egy iszonyatosan peches sorsolással a folyó közepéről kellett indulnia. Azaz a folyó túloldaláról át kellett jönnie, s az időjárás sem volt túl kegyes az résztvevőkhöz, hiszen harminchat fok volt, ami a vízen sokkal többnek tűnt. A kaposvári fiatal végül „csak” egy ötödik helyet tudott elérni, ami kiváló eredmény.

Szerafin Zsófia Európa-bajnoki öröme.

Másnap a tizenkilenc kilométeres megméretésre aztán már sokkal szerencsésebben alakult számára a sorsolás, és az időjárási viszonyok is kedvezőbbek voltak, miután körülbelül tíz fokot esett a hőmérséklet. Ezúttal a jobb szélről indulhatott, s zseniálisan oldotta meg a feladatát. Kiválóan rajtolt, aztán megbújt az első négyben, a futószakaszoknál viszont mindig ő volt elöl, s ő is nyerte meg azokat. Az utolsó futásnál aztán végleg eldöntötte a versenyt, messze ő volt a leggyorsabb a mezőnyben és körülbelül egy kilométerrel a vége előtt ledobott magáról mindenkit. Az 5000 méter aktuális világbajnokát, Greta Rosert is magabiztosan múlta felül.

Szerafin Zsófia a futásoknál mindig az élen volt.

Zseniális versenyzést mutatott be tehát Zsófi, hibátlanul tette a dolgát, azt csinálta, amit edzőjével, Faludy Andrással megbeszélt, azaz a vízen csak megbújt, pihent, had higgyék a többiek, hogy formán kívül van, s ezt a taktikát teljesen „megette” a mezőny.