A kaposvári Csik Ferenc Versenyuszoda adott otthont a 15-16 éves fiúk és a 14-15 éves lányok, vagyis a serdülő korosztályba tartozó úszók ez évi országos bajnokságának, ahol egyfelől magyar bajnoki címeket lehetett szerezni, másfelől helyet biztosítani a július végi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF) készülő csapatban. A négynapos – és utolsó válogatónak számító – seregszemle választ adott minden nyitott kérdésre, így Krajnyák György, az utánpótlás szövetségi kapitánya előterjesztheti a héten a szakmai és sportági vezetésnek a tizenhat utazó – és a tartalékok – nevét tartalmazó listáját.

– Július 23. és 29. között rendezik meg Szlovéniában az idei EYOF-ot, és a kaposvári ob-n tapasztaltak megnyugtattak a nemzetközi erőpróbát illetően, merthogy a Mariborban éremesélyes versenyzőink közül nagyon sokan úsztak egyéni csúcsot, vagy közelítették meg eddigi legjobbjukat – mondta az Utánpótlássportnak Krajnyák György.

Előbbiek közül Jackl Vivient, Nagy Napsugárt, Szabó Lillát és Miszlai Mirát emelte ki, akik mind egyéni rekordokkal rukkoltak ki, utóbbiaknál pedig Megyesi Vandát és Zámbó Virágot, illetve a fiúktól Rácz Zsombort és a kaposvári Kakuk Koppányt említette külön is.

– A női csapatot elég stabilnak látom, s a fiúknál is akadt több jó alakítás – hangsúlyozta a szakember. – Például a hirtelen berobbant Rácz Zsombor kiemelkedő időt úszott, amivel lehet biztosan döntőzni az EYOF-on, de Kakuk Koppány szintén egyéni csúcsokat jött, ahogyan Kovács Botond is. Antal Dávid ugyancsak jó formában teljesített az ob-n, persze akadt, akinek a formája nem most volt, hanem az EYOF-on lesz kiélezve.

Krajnyák György fontosnak tartotta még hangsúlyozni, hogy az edzőkollégák kiemelt szerepet játszanak és nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy sikerüljön az optimális válogatottat kialakítani.

– Hadd említsek meg itt és most három olyan embert, akik aranyesélyesekkel segítik a csapatunkat, így Jackl Vivien edzőjét, Kocsis Mártát, az EYOF-on szintén győzelmi reményekkel induló Kakuk Koppány mesterét, Hajdu Sándort és a Bagi Zoltánt felkészítő Kovács Ottót – emelte ki az utánpótlás-kapitány.