A szerb, magyar kettős állampolgárságú kosárlabdázó három esztendővel ezelőtt, 2019 nyarán érkezett a somogyi vármegyeszékhelyre, s már az első szezonjában meghatározó játékosa volt a csapatnak. A korábbi magyar utánpótlás válogatott a mögöttünk hagyott idény közben megkapta a csapatkapitányi feladatokat is. Sajnos azonban, a Szolnok elleni idegenbeli összecsapáson, súlyos vállsérülést szenvedett, ami miatt hosszú pihenőre kényszerült. Ennek ellenére ott volt minden meccsen, s a kispadról buzdította, segítette a társait.

– Még mindig van Kaposváron kihívás, az utóbbi esztendőkben cél volt a legjobb nyolc közé jutás kiharcolása, ám sajnos ez nem sikerült – fogalmazott Krnjajszki Borisz. – De közösen, a szurkolókkal összefogva bármire képesek lehetünk. S az is motivált, amikor szerződést hosszabbítottam, hogy a szezon elejétől kezdve csapatkapitány leszek, s ebben a szerepben is szeretném segíteni a csapatot.



Krnjajszki Borisz

Fotó: Lang Róbert



A bajnokság vége után hazautazott Szabadkára a huszonöt esztendős játékos.

– Nem telik túl izgalmasan a nyaram, úgy döntöttem, három hetet a családommal, a barátaimmal töltök, idény közben ugyanis erre nem volt nagyon lehetőségem – tette hozzá a Kometa Kaposvári KK csapatkapitánya. – Aztán, már harmadik hete, Szerbiában edzőtáborozok, s még egy kemény, munkával teli hónap vár rám, azaz már most készülök a következő bajnoki kiírásra.

A hét elején mutatta be a somogyi együttes az új vezetőedzőjét. – Nagyon örülök, hogy újra Váradi Kornéllal dolgozhatok, az utánpótlás válogatottnál ugyanis már volt az adzőm, s nagyon jó a kapcsolatunk – hangsúlyozta a kosárlabdázó. – Kitűnő embernek és kiváló edzőnek tartom.

A jövőről szólva Krnjajszki Borisz elmondta, bízik benne, hogy egy nagyon jó együttes lesz Kaposváron, s hamar kialakul majd a kémia, összetartó lesz a társaság, hiszen akkor az eredmények is jönni fognak.