A szünetben mindkét vezetőedző cserélt, de ez hazai oldalon inkább kényszerűnek tűnt, hiszen Bíró Dominiket többször is ápolni kellett, ráadásul sárga lapot is kapott, így helyette Nicoló Mazzonetto folytatta. A második félidő elején a Rákóczi futószalagon dolgozta ki a helyzeteket, előbb egy szöglet után Babinszky Bence éles szögből leadott, közeli lövésébe vetődött be Orczi Kristóf, majd egy perccel később Nicoló Mazzonetto lőtt a bal kapufa mellé hat méterről, míg a következő támadást Horváth Balázs fejezte be lövéssel, de az ő próbálkozása is centikkel kerülte el a jobb kapufát. Négy percre rá Szederkényi Ádám félfordulatból, kapásból már eltalálta a kaput, de ekkor Orczi Kristóf mutatott be bravúrt.

A hazaiak kihagyott helyzetei megbosszulták magukat, ugyanis kicsivel több, mint egy órányi játékot követően, egy beívelés után Tóth Tibor elé fejelték le a labdát, aki közelről, középről lőtt a kapu közepébe, mikor Heil Mátét éppen az oldalvonalon kívül ápolták (2–1). A hajrába lépve a csereként beálló Szombati Benedek jól csapadó átlövése csattant a lécen, majd egy percre rá Balogh Ádám négy méterről lőtt a kapu jobb oldalába (2–2), így sikerült az egyenlítés a cseréktől felpörgő, fokozatosan jobban teljesítő Gárdony csapatának. Az utolsó percekben mind a két csapat eldönthette volna a három pont sorsát, ugyanis előbb Hampuk Ádám beadását Nicoló Mazzonetto kanalazta a bal felső mellé, a másik oldalon pedig Szombati Benedek ziccerét védte bravúrral a fiatal Horváth Fábián. A Rákóczi bár rengeteget dolgozott, s végre sok helyzetet is kialakított, de továbbra sem tudta megszerezni idénybeli első győzelmét, így még mindig tart a rossz hazai sorozatuk, amit már két szezon óta cipelnek magukkal.

Kaposvári Rákóczi FC–Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 2–2 (2–0)

Kaposvár, Rákóczi Stadion, 400 néző V.: Gáspár A. (Kondákor T., Hegedüs-Baráth N.).

Kaposvári Rákóczi FC: Horváth F. – Ekker, Gál, Heil, Pusztai – A. Mazzonetto, Szederkényi, Horváth B. (Pintér M., a 79. percben) – Babinszky, Bíró D. (N. Mazzonetto, a szünetben), Hampuk (Ötvös, a 86. percben). Vezetőedző: Horváth Rudolf.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Oczi – Jancsó Cs. (Mód, a szünetben), Szabó B., Lencsés, Dorogi – Szellák, Zólyomi (Jancsó B., a 61. percben) – Usakov (Szombati, a 72. percben), Balogh Á., Kövesdi (Pekowski, a 61. percben) – Bozai B. (Tóth T., a 61. percben). Vezetőedző: Bozai Attila.

Gólszerzők: Hampuk (a 18. és a 37. percben), illetve Tóth T. (a 64. percben), Balogh Á. (a 77. percben).

Sárga lap: Bíró D. (a 44. percben), Babinszky (a 85. percben), illetve Zólyomi (a 21. percben), Balogh Á. (a 66. percben).