Azt már a sorsoláskor is tudni lehetett, hogy nem a Kaposvári VK az A-Híd VasasPlaket elleni párharc esélyese. A fővárosiak ezt be is bizonyították az első, Komjádi Sportuszodában lejátszott mérkőzés során, melyet végül tíz góllal nyertek meg. A kaposváriak így a visszavágón a becsületükért és a tisztes helytállásért ugrottak a Virágfürdő kinti, ötvenes medencéjébe, ahol remek idő fogata a játékosokat és a szurkolókat. Az első percekben sikerült meglepniük a Vasast a hazaiaknak, s ifjabb Berta József és Juhász-Szelei Norbert révén gyorsan elléptek kettővel. Szlobodan Nikics rögtön be is küldte a vízbe légiósait, akik közül a legutóbbi világbajnokság gólkirálya, Strahinja Rasovic rögtön duplázott, csapata pedig fokozatosan kezdett ellépni a somogyiaktól. Az első játékrész végére már négy volt a különbség. A másodikban kicsit lassítottak a vendégek, de a kaposváriak a támadásaik nagy részét kapufával zárták, így nem tudtak közelebb kerülni az angyalföldiekhez.

A fordulás után sorozatban érkeztek az angyalföldi találatok, válasz nélkül, így a Vasas a harmadik negyed közepén már kilenc góllal vezetett. Ekkor Takács János törte meg a KVK gólcsendjét és remek, centerből szerzett találattal, majd Dőry Farkas is felragasztott egy szépségtapaszt. Az utolsó negyedben a fővárosiak, akárcsak hazai medencében, ezúttal is tízgólos előnyre tettek szert, amit még fokozni is tudtak Strahinja Rasovic ejtésével, s meg sem álltak egészen huszonhárom találatig.