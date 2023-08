Több mint száz nevezőt csábított a Balaton déli partjára, Törekibe a KISZE. A vadregényes Cinege Pihenő és az azt körülölelő erdő adott otthont a megmérettetésnek. Érkeztek az idén is Németországból íjászok, akik már kimondottan erre az időszakra időzítik a szabadságukat, hogy eljöhessenek a versenyre. De az ország minden szegletéből fogadtak versenyzőket a szervezők, például Győrből, Siklósról, Kerekegyházáról, Segesdről.

A megméretést most is többnapos munka előzte meg, amit az idén a péntek esti viharos eső veszélybe sodort. Szombat hajnalban a szervezők a kárfelmérés után folytatták a célok kihelyezését, hogy az íjászokat egy tökéletesen felépített pálya fogadja. A házigazdák bizakodva néztek a nap elé, amit az égiek is támogattak, hiszen kellemes időben zajlott a viadal. Huszonnégy háromdimenziós, állatokat megformáló célokra lőttek az íjászok, akik hat kategóriában, öt korosztályban mérették meg magukat.

Elismerően nyilatkoztak a résztvevők a KISZE íjászairól, akik az erdő adottságait kihasználva építették meg a pályát. Lőhettek a versenyzők többek között domboldalban álló hegyi kecskére, két fa mögött megbúvó hosszú nyakú pulykára, fa mögül leskelődő fekete medvére, de lőhettek magaslesről vaddisznóra. A rendezvény végén ráadásul babgulyással vendégelték meg a résztvevőket. Az eredményhirdetést követően egy szívmelengető momentummal zárták a versenyt a kiliti íjászok. Edzőjük és barátjuk három évvel ezelőtti halála után, útjára indítottak egy vándorfokost Gombai Tibor emlékére. A vándorfokost a tradicionális, longbow, barebow és a vadászreflex kategóriában indult íjászok legjobbja vihette haza egy évre. A szabályzat szerint, ha valaki három egymást követő évben megnyerte, akkor végleg megtarthatta az ereklyét. Ezt a megtisztelő eredményt Keszü Zoltán, a Mecsek Íjász Egyesület íjásza érte el.