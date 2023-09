Az öt forduló óta veretlen Kaposvári Rákóczi FC a szezonbeli első hazai győzelmére hajt, amire a papírforma alapján igen nagy esély kínálkozik. Horváth Rudolf együttese ugyanis azt a Szekszárdot fogadja, amely az idényben még nem tudott nyerni, s csupán egy döntetlent tud felmutatni. Emellett pedig gólszerzéssel is hadilábon áll, hiszen a tolnaiak csak három gólt szereztek, ami a legkevesebb a csoportban. A szekszárdiak mellett egy érv szól, méghozzá az edzőváltás. A sok sikertelen mérkőzést követően ugyanis a vezetőség a héten megköszönte Turi Zsolt vezetőedző munkáját. A helyét egyelőre a másodedző, Mészáros István vette át, így már ő készíti fel a csapatot a kaposvári találkozóra.

– Szót ejtettünk az edzőváltásról, illetve arról, hogy biztos változni fog a Szekszárd taktikája – mondta Harsányi Dániel, a Kaposvári Rákóczi FC védője. – Ennél azonban több szó esett a saját játékunkról, arról, hogy mi mit szeretnénk nyújtani a pályán.

A kaposváriaknak inkább saját magukkal kell foglalkozniuk, azzal, hogy az ő akaratuk érvényesüljön a pályán, s akkor folytatódhat a veretlenségi sorozatuk, aminek legutóbbi állomásaként a Paks második számú csapatának otthonában arattak magabiztos négy-egyes sikert.

– A hangulatra eddig sem lehetett panasz, de ez a győzelem magabiztosabbá tette a csapatot, remek volt a kedvünk a meccs után és a hazafelé a buszon is – folytatta a belső védő. – Várjuk, hogy a hétvégén újra nyerni tudjunk, de nem szabad lebecsülni az ellenfelet, hiszen ebben a bajnokságban bárki megverhet bárkit. A célunk viszont minden mérkőzésen a győzelem, bárki ellen is játszunk.

Az előző mérkőzésen újra a kezdőcsapatban kapott lehetőséget Harsányi Dániel. A fiatal belső védő a felkészülési időszakban, a BFC Siófok elleni edzőmeccsen szenvedett álkapocscsont-törést, ami miatt kihagyta az első öt fordulót a MOL Magyar Kupa találkozókat. A Paksi FC II. ellen viszont ismét a pályán volt, s győzelemhez segítette csapatát.

– Nem foglalkoztam a sérüléssel, nem volt bennem félsz, inkább örültem, hogy újra a pályán lehetek – mondta Harsányi Dániel. – Már alig vártam ezt, főleg, mikor a lelátóról néztem, milyen jól játszanak a társaim. Szerettem volna köztük lenni és hozzátenni valamit a csapat sikeréhez. Nehéz volt-e kívülről nézni? Igen is, meg nem is. A csapat hajtott, együtt volt, de az eredmények nem igazán jöttek. Nem volt rossz érzés kívülről nézni, de jobban élveztem volna, ha a pályán vagyok, de nem azért sikerült nyernünk Pakson, mert visszatértem – tette hozzá nevetve. Mindenki sokat tett érte, a társaim egytől-egyik sokat dolgoztak és Isten is velünk volt.