Sajnos Mitar Markez nem állhatott csapata rendelkezésére de a vendégeknél is hiányos volt a csapatösszeállítás. Hazai szempontból nem indult jól a találkozó , hiszen Szeitl találatára Lezák, Tóth és Oliveira is válaszolt. Ez nem rendítette meg a hazai csapatot: Összeszedett szép játékkal és kemény védekezéssel szűk tíz perc alatt már három találattal vezetett a hazai a gárda. Tóth Edmond ki is kérte az első idejét hogy rendezze a sorokat.

Ez azonban nem sok sikert hozott, hiszen Holló lehúzta a “rolót”, és az Eger nem találta az ellenszert a gyors lendületes csurgói támadójátékra. A vendégek nagyon igyekeztek- a kettős emberelőny ebben a segítségükre volt- de nem sikerült visszajönniük a meccsbe. Az első játékrész hajráját is jobban kapta el a hazai csapat így megnyugtató hét gólos előnnyel várhatta a folytatást.

A második játékrész igazi csurgói parádét hozott. Herceg, Tufegdzic és Szeitl találataival indult a második félidő és az így kialakult 10-11 gólos előnyt folyamatosan tartották a csurgói fiúk és mindent megtettek hogy szép játékkal örvendeztessék meg a szurkolóikat. Bár a találkozó kilencgólos hazai győzelemmel ért véget, nem lehet panasz a csapat bemutatkozó játékára. A folytatás jövő szombaton a Dabas otthonában következik, és a csapat szeretné a mostani formát átmenteni..

CSURGÓI KK–QHB-EGER 35–26 (18–11)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 700 néző. V.: Felhő F., Öcsi T.

CSURGÓ: HOLLÓ B.- Mazurek 2, Herceg 2, Kriszmancsics 4 (1), SZEITL E. 5, Vasvári, , Bazsó 4,

Csere: Füstös Á. (kapus) Papp T. 2, Gábor M. 4, Tóth P. 1, Borsos,, Gebhardt, TUFEGDZIC 6 (2). Spruk 4, Zagar 1

Edző: Baranyai Norbert.

EGER: MARCZIKA – Lezák 1 (1), Nastaj, TÓTH K. 4, ZENNADI 5, Silva 3 (1), Bajus.

Csere: ÁGOSTON (kapus), Kiss G., Tóvizi 3, Kavin 3, Boros 3 (1), Juhász P., MARACSKÓ 4.

Edző: Tóth Edmond

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–3, 12. p.: 6–3, 18. p.: 9–6, 24. p.: 14–8, 36. p.: 23–13, 42. p.: 27–16, 48. p.: 31–20, 54. p.: 33–23

Kiállítások: 12, ill. 4 perc. Hétméteresek: 5/3, ill. 3/3.

Mestermérleg:

Baranyai Norbert:

Sikerült megvalósítanunk az elképzeléseinket, hiszen lendületes, gyors játékkal szerettünk volna bemutatkozni és ez sikerült is. Csapatunkban több új játékosunk van, akik jól illeszkednek a játékunkhoz. A gyors támadójátékunkhoz kemény védekezés társult, fegyelmezett csapatjátékkal itthon tartottuk a bajnoki pontokat az Egerrel szemben.

Tóth Edmond: