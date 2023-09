A találkozón Bogdán Benedek sérülés miatt még nem tudott pályára lépni.

Milos Koprivica kosaraival kezdték a somogyiak a meccset mindkét alkalommal Derek Jackson gólpasszából volt eredményes a szerb center. Zsinórban nyolc pontot dobott a jó védekezésnek köszönhetően a Kometa Kaposvári KK. Nem volt szerencséje sem a hazaiknak, Malik Morgan zsákolása is kipattant a gyűrűből, így a másik oldalon Ronald Jackson szerzett könnyű kosarat. A Körmend hétpontos hátránynál kért időt öt percnyi játék után. Pontatlanul kezdett a tavalyi bronzérmes, védő- és támadóoldalon is sokat hibáztak.

Koprivica pár perc pihenő után tovább folytatta a pontgyártást a palánk alatt faulttal együtt fejezte be a támadást, így tizenegy pontosra nőtt a vendégek előnye. Az utolsó percekben azonban a Kaposvár is hibázott támadásban, így faragott hátrányából a hazai együttes.

Az első kaposvári kosárra a második negyedben közel három percet kellett várni, Paár Márk talált be távolról. A szünet előtti etap nem a kosarakról szólt, mindkét csapat nehezen talált a gyűrűbe. A körmendieknél Ferencz Csaba megmozdulásai okoztak gondot a vendégek védelmének, mely kis lendületet is adotta tavalyi harmadik helyezettnek, akik át tudták venni a vezetést.

A félidőt követően a Kaposvár gyorsan hat pontot dobott, így alig két perc játék után időt kért Kocsis Tamás. Jól sikerült a megbeszélés, hiszen hétpontos körmendi rohanás következett. Remy Abell betöréseinek köszönhetően zárkózott fel a vendég gárda, majd egy támadáson belül Antalics és Halmai is támadólepattanót szerzett, mely után a csapatkapitány volt eredményes faulttal együtt. Krnjajszki Borisz egy szépen végigjátszott akció után távolról is beköszönt a negyed végén, így egálról várhatták a somogyiak a végjátékot.

Milos Koprivica és Ronald Jackson is beütötte negyedik személyi hibáját rögtön az elején nehéz helyzetbe hozva Váradi Kornélt, aki magasposzton Fazekas Mátéra számíthatott csak a faultok miatt. Anton Cook gyorsan öt pontot szerzett a Körmendnek, ami elindította azt a 11 pontos rohanást, amely eldöntötte a meccset. Ezt követően már csak faragni tudott a hátrányból Krnjajszki Borisz tripláival a kaposvári alakulat.

Hazai pályán javíthatnak október 6-án 18 órakor a NKA Universitas Pécs ellen, ahol a visszavonulását bejelentő Hendlein Rolandtől is búcsúzhatnak a szurkolók

Tippmix NB I./A Csoport

1. forduló

Egis Körmend–Kometa Kaposvári KK 80–71 (18–25, 23– 12, 14–18, 25–16)

Körmend Városi Sportcsarnok 1800 néző, V.: Kapitány G., Györfy R., Kovács N. J.

Egis Körmend: Carter (9), Cook (12/9), Morgan (15/6), Takács K. (11/6), Tolbert (18) Csere: Herczeg K. (1), Ferencz Cs. (8/6), Djogo N. (6), Kiss M. (-).

Vezetőedző: Kocsis Tamás Edző: Németh Levente.

Kometa Kaposvári KK: D. Jackson (8/3), Paár M. (8/6), Abell, R. (16), R. Jackson (7), Koprivica (15) Csere: Fazekas M. (-), Puska B. (-), Antalics D. (-), Halmai D. (3), Krnjajszki B. (14/9).

Vezetőedző: Váradi Kornél Edzők: Szőke Balázs, Filipovics Gordan.