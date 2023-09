A Hungarian Stunt Riding Championship négyfordulós, az első kör május elején volt Kunmadarason, a második Tökölön, a harmadik Budapesten, az utolsó pedig szintén Kunmadarason. Itt a négy fordulónak az összesített eredménye alapján jön ki, hogy ki a bajnok.

– A motorjaink speciálisan átalakított motorok, így meg vannak a specifikus szabályzatok a gépátvételen, ahol átnézik a motorokat minden megméretés előtt, hogy minden műszaki feltételnek megfelelnek-e, ami a szabálykönyvben le van írva – kezdte Herczeg Balázs "Mókus". – A szabálykönyv alapján kell megépíteni a motort, s hogyha valami nem stimmel vele a gépátvételen, akkor nem lehet elindulni a versenyen. A gépátvétel után van a kvalifikáció, amit teljesíteni kell és azután jutunk tovább a döntőbe, ahová visszük magunkkal a kvalifikációs pontokat is. Ha valamit ott elhibázunk, akkor nem mehetünk tovább fináléba. A döntő öt perces, a zsűri többféle szempontot pontoz, van minimális és maximális pontja egy-egy elemnek, ugyanúgy, mint a szertornában például. Itt is meg van, hogy miért mennyi pontot lehet kapni, pontozzák a dinamikát is, ám pontlevonás jár, ha elesel vagy elcsúszol. Ha technikai hiba miatt nem tudod folytatni a versenyt, akkor a meghibásodásig bemutatott gyakorlatsorozatot pontozzák.

Nehezen indult Herczeg Balázs számára a bajnokság, ugyanis az első forduló előtt eltörte a bordáit.

– Törött bordákkal a verseny nehézkes volt, nyilván a pontszerzés volt a cél, hogy minél több pontot tudjak az első fordulón gyűjteni és azokat tovább tudjam vinni majd a bajnokságba – fogalmazott Mókus. – A következő körre gyakorlatilag már teljesen egészségesen mentem, úgyhogy nem is voltam olyan nagyon lemaradva a többiektől, így a második forduló megnyerésével már átvettem a vezetést, s annyival több pontot tudtam gyűjteni a következő körökre, hogy az első viadalon lévő lemaradásomat be tudtam hozni, s meg tudtam nyerni a bajnokságot.

A magyar bajnokságon kívül Herczeg Balázs elindult a lengyel és a német bajnokságban is, mindkettőben nyert egy-egy fordulót, de az egész bajnokságot nem versenyzi végig.

– Sajnos az idei évben a költségkeret elég szűk volt, úgyhogy az Európa-bajnokságon se indultam, de jövőre úgy néz ki már részt tudok venni – mondta a sportoló. – A motoros sport egy elég költséges sport és az anyagiak mindig behatárolják, hogy milyen versenyekre tudsz eljutni vagy elmenni. Idén több versenyem már nem lesz, de el szeretnék menni egy fordulóra az angol bajnokságban októberben. Hétvégente bemutatókat tartok, egy évben harmincötöt-negyvenet, s nem csak hazánkban, hanem mindenfele, Írországban, Angliában, Franciaországban, Németországban, Törökországban például. Így elég sűrű nyaram volt, bár nekünk a nyár nem csak szezonális, most attól függ, hogy a fedettpályás világbajnokság van-e vagy nincs, ha van, akkor már februárban ott vagyunk, s kezdődik az év, de ugye annak a felkészülése már elkezdődik októberben. Októbertől februárig készülünk a fedettpályás vb-re, ha annak vége van, utána jön a magyar bajnokság meg az Eb, ám ennek anyagi vonzatai vannak, majd meglátjuk, hogy áll össze a következő év.