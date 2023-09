A Bajnokok Ligája búcsút követően az Eurokupában, illetve a magyar bajnokságban próbál vigasztalódni az OSC, amely a második fordulóban a Kaposvárt fogadta hazai medencében. A somogyiak természetesen a tisztes helytállás, illetve egy esetleges bravúr reményében ugrottak medencébe, még úgy is, hogy több saját nevelésű fiatallal a keretben utaztak a fővárosba. Az első negyedben meg is szorongatták a fővárosiakat, akik hiába vezettek két góllal, a KVK Dőry Farkas és Fülöp Bence duplájával fordított. A játékrész utolsó percei viszont egyértelmű hazai fölényt mutatott, így hárommal ellépett az OSC. A második etap elején négyre növelték előnyüket az újbudaiak, majd egy bő tízperces gólcsendet Gaszt Roland tört meg, s ezzel el is döntötte a három pont sorsát.

Az utolsó negyedben próbáltak kapaszkodni a vendégek, de a Simone Rossit (a magyar férfi labdarúgó válogatott szövetségi kapitányának fiát) is a soraiban tudó OSC végül hat góllal nyert a Kaposvár ellen.

Genesys OSC Újbuda–Kaposvári VK 14–8 (7–4, 2–1, 2–0, 3–3)

Budapest, Szőnyi út, 150 néző. Vezette: Rubos K., Tóth K.

Genesys OSC Újbuda: Grieszbacher – Várnai (1), Vigvári Vince (3), Baksa (3), Salamon (2), Rossi (1), Hárai, Csere: Gaszt (1), ten Broek (2), Tóth M., Egressy, Aranyi M. (1). Vezetőedző: Varga Dániel

Kaposvári VK: Szilágyi – Dőry (4), Kakstedter, ifj. Berta J., Pellei F. (1), Fülöp B. (2), Takács J. (1). Csere: Kósik (kapus), Aranyi A., Palatinus, Baj, Klinger, Vörös, Vadas. Vezetőedző: Surányi László.

Gól, emberelőnyből: 12/5, illetve 12/4.

Gól ötméteresből: –

Kipontozódott: Gaszt (28. p.), illetve Palatinus (15. p.).