A Somogy vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság 5. fordulójában a Szabás SE az Iharosberényi Spartacus SE csapatát látta vendégül. A vendégegyüttes a 35., a 46. és a 80. percben is szerzett egy gólt, így magabiztosan hozta el a három pontot, valamint tovább növelte az előnyét a tabella második helyén.

Akkor a Szabás SE a közösségi oldalán számolt be a mérkőzésről, miszerint a sok kimaradt helyzet után kapta meg az első gólját, a második félidőben egy újabb figyelmetlenség után jött a második. Ezenkívül voltak még helyzetei a Szabásnak, de nem sikerült a gólszerzés, a vége előtt tíz perccel pedig el is dőlt a meccs a vendégek javára.

Azonban a napokban a Szabás egy óvást nyújtott be az említett bajnoki mérkőzéssel kapcsolatban. Az MLSZ Somogy Vármegyei Igazgatóság Versenybizottsága pedig az óvást megvizsgálta, és megalapozottsága okán annak helyt adott. Az óvásban a Szabás előadta, hogy a mérkőzésen az Iharosberény játékosa, Schumann Áron úgy lépett pályára, hogy nem felelt meg az MLSZ SVI 2023-24 évi Vármegyei III. osztályú bajnokság versenykiírásában előírt korosztályos feltételeknek. Miszerint a meccseken csak olyan labdarúgó léphet pályára, aki a mérkőzés lejátszásának napján a 16. életévét betöltötte. Schumann Áron (aki egyébként két gólt is szerzett már a bajnokságban) 2007. október 20-án született, a meccs lejátszásának napján nem töltötte be a 16. életévét, így a mérkőzésen jogosolatlanul szerepelt – olvasható a határozatban.

Így a versenykiírás a mérkőzés három pontját 3–0-ás gólkülönbséggel a Szabás SE javára igazolja. De nem csak a Szabás csapata nyújtott be óvást az Iharosberény ellen.

A Csokonyavisonta KSE és a Karád SC óvásait is elfogadták, így nem csak a Szabás elleni győzelmet vették el az Iharosberénytől, hanem az említett két csapat ellenit is (az első fordulóban a Csokonyavisontát 6–0-ra, a Karádot 3–2-re verte), így a győzelmet ezek az együttesek kapják meg. Ezzel a döntéssel a bajnokság második pozíciójáról az utolsóra csúszott az Iharosberény.

– Bár a versenykiírás szerint jogos volt az óvás, mégsem túl sportszerű döntés az, hogy azért óvunk meg egy mérkőzést, mert egy korhatár alatti játékos játszott a meccsen – nyilatkozta Vörös Kristóf, az Iharosberényi Spartacus SE elnöke a klub közösségi oldalán. – Az eset kapcsán van jópár elgondolkodtató kérdés, amire talán nincsenek is válaszok. Hogy etikus volt-e ez a döntés az említett csapatok vezetőitől? Szíve joga mindenkinek. Hogy kinek mit ér meg a három pont megszerzése ilyen szinten? Szíve joga mindenkinek. Egyet tudunk, hogy ezeken a mérkőzéseken mi voltunk a jobb csapat és megdolgoztunk a sikerért. A pontokat igen, de az élményt, a gólokat, a mosolyokat, az örömkönnyeket sohasem tudják tőlünk elvenni.