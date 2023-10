A KNRC kezdő csapatában Adriani Vilvert, Pauline Martin, Radni Luca, Szedmák Réka, Sara Dias és Rády Boglárka kapott helyet.

Az első szettben Papp Orsolya ászával 6–2-re húzott el a Vasas, így a kaposváriak vezetőedzője, Vincent Lacombe ki is kérte első idejét. Ebben az etapban kiemelkedő volt a harmincegy éves portugál ütő, Marta Hurst mezőnyjátéka, a legeredményeseb somogyi játékos pedig Szedmák Réka volt a hét szerzett pontjával. A játszma hajrája felé közeledve már nyolc is volt közte, eközben Vincent Lacombe cserékkel próbálta frissíteni a játékukat, így Godó Panna és Isadora Nicolai is pályára lépett, de 18–8-nál már tíz pont volt a különbség. A küzdelmet továbbra sem adták fel a vendégek, de érdemben nem tudtak közelíteni az ellenfélhez, végül tíz egységgel tudta nyerni a címvédő az első etapot.

A második felvonásra sokkal agresszívabban és magabiztosabban állt vissza a pályára a KNRC, így egy 3–0-s sorozattal indított. A szettben végig tartani tudták a két-három pontos különbséget, míg a hazaiak nem találtak megoldást ellenfelük támadásaira. A meccs során először kért időt 16–12-es somogyi vezetésnél Ioannis Athanasopoulos, de mindhiába, hiszen a véghajrában zsinórban öt egységet szerzett a KNRC 19–20 után, így egyenlíteni tudott. Ebben a játszmában a csapatkapitány Sara Dias játéka emelkedett ki, de Godót is érdemes kiemelni, hiszen az ötpontos sorozatból két nyitását nem lehetett megfogni.

A továbbiakban is szoros összecsapást láthattunk, fej-fej mellett haladtak a csapatok, s abszolút megnehezítették a vendégek a címvédő dolgát. A legnagyobb különbség három egység volt a Vasas javára, de 16–12-es fővárosi vezetés után csak tovább növelte előnyét a házigazda, ugyanis zsinórban hét egységet szerzett. A somogyiak eközben egyre több hibát vétettek, így tizenegy ponttal nyerték a felvonást az angyalföldiek.

A negyedik játszma egy-egy rontott nyitással kezdődött hazai- és a vendégoldalon is. Ezután már rendezte sorait a Vasas, sokkal agresszívabban játszott, míg a kaposváriak hullámvölgybe kerültek, ám továbbra is becsülettel küzdöttek. A végére már egyre jobban kiütközött a fizikális különbség a két együttes között ezen a küzdelmes találkozón, s végül 3–1-re múlta felül a Vasas Óbuda a KNRC gárdáját. Utóbbit minden dicséret megillet, ugyanis tisztességesen helytállt a BL-főtáblás ellenfele ellen.