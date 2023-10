A szakvezetés, élén Gellért Gábor szövetségi kapitánnyal öt medált várt a magyar csapattól a hétvégi Európa-bajnokságon, ebből pedig négy a 14-19 éves korosztályokat mozgósító kontinensviadal a kezdőnapján megszületett, a vége pedig az eddigi abszolút csúcsnak számító hét medál lett, benne négy arannyal.

A Jón-tenger vizében pedig nem is legfőbb favoritok vágtak neki először a hullámoknak, hanem azok a legifjabb évjáratok, akiknek esetében – már csak a világversenyes tapasztalatok hiánya miatt is – nemigen lehetett megjósolni, hogy a görögországi erőpróbán mire lehetnek képesek.

A pénteki rajton a legfiatalabbaknál, vagyis a 14-15 éveseknél 5 kilométeren, a 16-17 esztendős korcsoportba tartozóknál pedig 7 és fél kilométeren gyűjtöttek be – itt is, ott is egy-egy arany és ezüst elosztásban – összesen négy érmet a fiatalok.

Az első versenyben, amelyet csodálatos helyszínen, a korfui régi erőd lábai alatt rendeztek meg, Kárpáti Máté rendezte le alaposan a teljes mezőnyt. Még a közvetlen üldözője előtt is elképesztően tetemes, 28 másodperces előnnyel ért célba. A lányok szintén öt kilométeres futamában Nagy Napsugár derítette tovább a piros-fehér-zöld színekért szorítók hangulatát a második helyével. Mint azt már megírtuk a Sonline.hu-n, az egyetlen kaposvári versenyző, Győrffy Lili, az 1. MCM-Diamant Adorján SE sportolója is érdekelt volt az első versenynap folyamán, a 7,5 kilométeren. A viadal kezdetén a második bolyban tudott elhelyezkedni, ahol remekül helytállt és végül a 16. helyet szerezte meg.

A 18-19 évesek olimpiai távú, vagyis 10 kilométeres egyéni versenyeivel folytatódott a második nap, a női bajnoki címet Fábián Bettina szerezte meg, aki első számú favorithoz méltóan 15 másodperces előnnyel diadalmaskodott pályafutása utolsó utánpótlás-viadalán. Mögötte hatalmas csata folyt a dobogóért, végül Szimcsák Mira a harmadik helyet csípte el úgy, hogy egyetlen századdal csúszott le az ezüstről.

A vasárnapi Eb-zárást a váltók vetélkedője jelentette. Az újabb győzelmet az U19-esek váltója szállította, amely egymás után a negyedik kontinensviadalon végzett az első helyen – ezúttal rendkívül szoros befutót követően, hiszen Kovács-Seres Hunor zseniális benyúlással, alig hat tizeddel előbb érintette meg a célpanelt spanyol vetélytársánál.

Az U19-es győztes vegyes váltó; Kovács-Seres Hunor, Szimcsák Mira, Fábián Bettina és Hambardzumyan Arshak

Magyarország hét medállal – négy arannyal, két ezüsttel és egy bronzzal – végzett az élen az éremtáblázaton Lengyelországot és Spanyolországot megelőzve. A magyarok egyúttal a csapatversenyben is a legjobbnak bizonyultak (236 pont) Németország és Olaszország előtt..