Az elmúlt hetek játéka alapján nem várt fölényes sikert arattak a balatoniak, akik tizenkét forduló után első alkalommal mehettek előnnyel szünetre. Ráadásul kétszer is betaláltak a nyitó játékrészben, ami szinte hihetetlen, hisz ezekben eddig háromszor voltak eredményesek, abból egyszer büntetőből. Harmincöt másodperccel a kezdés után már megjött a vezető találat egy Varga, Szedlár, Major, Dénes akció után, majd László eltört lövését követően a jobb oldali kapufánál érkező Szedlár passzolt közelről a hálóba. Három is lehetett volna az előny, ha Kitl Nagy Gergővel szembeni labdaszerzése után Dénes nem ügyetlenkedi el a lehetőségét, már csak Gundel-Takáccsal állt szemben, amikor Fotyik bravúrosan szerelte (11.p). A balatoniak sok párharcot nyertek, a labdaszerzések után jól játszották be a védők mögötti üres területeket és még Debreceni térdsérülése utáni kényszerű átszervezés sem vetette vissza őket.

A szünet után a BMTE kezdeményezett, próbáltak szépíteni, Szerető próbálkozását mentette Hutvágner, majd Csató blokkolt nagyot Vasvári lefordulásánál (58.p). Ezt követően jött a meccs legszebb momentuma, Szedlár „beesernyőzte” Fótyikot, majd bebelsőzte a játékszert a bal alsóba! Ez eldöntötte a három pont sorsát, a csereként beálló, agilisan játszó Vasvári szépített ugyan, de nem forgott veszélyben a hazai siker. A somogyiak saját közönségük előtt utoljára két éve, novemberben rúgtak ennyi gólt a Tiszakécskének (4-1).