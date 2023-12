Két napon keresztül vívtak élvezetes vízicsatákat egymással a város általános iskolásainak második, illetve harmadik osztályos diákjai a kaposvári Virágfürdő tanmedencéjében. A nyitónapon az idősebb korosztály képviselői szórták a gólokat, míg a másodikon a fiatalabbak ugrottak a tanmedencébe, hogy szórakozva ismerkedjenek meg hazánk legsikeresebb csapatsportágával.

– A Sulipóló egy több mint harminc éves hagyományra visszatekintő sorozat, amely korábban a Magyar Vízilabda Szövetség égisze alatt zajlott, de sajnos Babarczi Rolanddal együtt elhunyt – tudtuk meg Varga Zsolttól, a Kaposvári VK szakmai vezetőjétől, aki gyermekként szintén részt vett ezeken a tornákon. – Kaposváron szeretnénk újjáéleszteni ezt a hagyományt. Reméljük, hogy más városok is csatlakoznak majd hozzánk, hogy minél több gyermek ismerje és szeresse meg ezt a sportot.

Amíg a gyermekek a vízben élvezték a torna minden egyes percét, addig a parton a pedagógusok és az edzők követték a vízilabda palánták minden mozdulatát, különös tekintettel arra, hogy kiből válik majd a következő évek magyar klasszisa, akár fiú, akár női vonalon.

– A kaposvári iskolák között szerveztük meg ezt a vetélkedőt – mondta idősebb Berta József, a Kaposvári VK utánpótlás szakmai igazgatója. – A Sulipóló korábban szövetségi keretek között zajlott, még országos bajnokságot is rendeztek belőle, majd abbamaradt. A koronavírus-járvány előtt élesztettük újjá, hogy a gyerekek ismerkedjenek meg jobban a vízzel, a labdával és a sportággal, még akkor is, ha mások a szabályok. Itt még leér a lábuk a medence aljára és két kézzel is megfoghatják a labdát. Az év vége közeledtével, iskolai elfoglaltságok miatt leterheltek a gyerekek, a pedagógusok, de az uszoda foglaltsága miatt csak most tudtuk megrendezni ezt a kétnapos bajnokságot.

A harmadik osztályosok küzdelmében a Kisfaludy Utcai Tagiskola tanulói végeztek az élen, a második helyet a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola, míg a harmadikat Kodály Zoltán Központi Általános Iskola szerezte meg. A legjobb kapusnak a Rákóczi Iskola diákját, Kokas Bálintot választották, míg a legjobb játékosnak a Sajbán Áront (Kisfaludy). A gólkirályi címet pedig a Vajna Márk (Kodály) szerezte meg 25 találattal. A második osztályosok között a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola diadalmaskodott, a dobogóra a pedig még a II. Rákóczi Ferenc Tagiskola és a Kisfaludy Utcai Tagiskola “B” csapata fért fel. A legjobb kapusnak Gelicz Gergőt (Kisfaludy Utcai Tagiskola), a legjobb játékosnak pedig Jakabfy Leventét (Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola) választották. A gólkirályi címet Nagy Tamás Patrik (Kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola )akaszthatja ki a szobája falára, aki ezt 22 góllal érdemelte ki.