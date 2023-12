Cansu Aydinogullari ásznyitásával kezdődött a találkozó, de aztán zsinórban hat pontot szereztek a vendégek, így Tóth Gábor kénytelen volt kikérni első idejét, ám tovább meneteltek a kaposváriak, akik nagyon magabiztosan játszottak, ez pedig alaposan meglepte a csabaiakat. Héttel is vezettek a somogyiak, azonban háromra felzárkózott az ellenfél, de tovább nem tudott faragni a hátrányon. 14–16-nál kettő volt közte, mely különbséget a hajráig tartani is tudták a vendégek, amikoris 20–21-re zárkózott a Békéscsaba. Ám ezután sorozatban három egységet gyűjtött a KNRC, egy szettlabdát még hárított az ellenfél, de könnyedén, végig vezetve nyerte meg végül a játszmát a Kaposvár.

A következő felvonást jobban kezdték a hazaiak, ám ezzel együtt a feszültség is nőtt a két csapat között, a piros lap is felvillant. 9–6-os viharsarki vezetésnél kért időt Vincent Lacombe, 10–10-nél pedig már egyenlő is volt az állás. A csabaiak rendkívül hullámzóan, míg a somogyiak rendkívül összeszedetten játszottak, ezt mutatja az is, hogy utóbbiak ismét átvették a vezetést, és a hajráig még közelíteni sem hagyták az ellenfelet. Az etap végén, 21–22-es állás után felváltva estek a pontok, 23–23-ra pedig egyenlített a Swietelsky, de aztán a KNRC húzta meg jobban a hajrát, így a második játszmát is megnyerte.

A harmadik szettet ugyancsak a hazaiak kezdték jobban, hárommal is vezettek, ugyanakkor izgalomban nem volt hiány, hiszen hosszú labdameneteknek lehettek szemtanúi a szurkolók. 11–11 után vette át először a vezetést a Kaposvár, onnantól pedig szinte fej-fej mellett haladtak a csapatok, sőt, 16–16-nál és 19–19-nél is egyenlő volt az állás. Rendkívül fellelkesültek a hajrára a csabai játékosok és a csabai szurkolók is, ez meg is látszott előbbiek teljesítményén, ugyanis hárommal vezettek. Ám nem lehet elmenni szó nélkül a vendégek küzdeni akarásán, hiszen 22–22-re egyenlítettek, az adok-kapok pedig egészen 25–26-ig ment, amikoris Margarita Stepanenko a hálóba ütött. Hiába volt minden próbálkozás, a somogyiakat nem lehetett megfogni ezen a meccsen, így egy 3–0-s meglepetésgyőzelmet vihetnek haza a karácsonyfa alá.

Swietelsky-Békéscsaba–Kaposvári NRC 0–3 (–21, –23, –25)

Békéscsaba, 900 néző. Vezette: Adler, Horváth.

Békéscsaba: Aydinogullari 4, Stanchulova, Pintér, Stepanenko 10, Strumilo 17, Bodnár 8. Csere: Molcsányi, Kertész (liberók), Kump 4, Glemboczki 3, Becic 2. Vezetőedző: Tóth Gábor.

KNRC: Martin, Szedmák 10, Radnai 7, Dias 13, Hurst 14, Vilvert 11. Csere: Rády, Parker (liberók), Nicolai, Godó. Vezetőedző: Vincent Lacombe.