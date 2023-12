Öt találkozót is elhalasztottak, vagyis többet, mint ahányat lejátszottak, így talán célszerű lett volna – az esélyegyenlőség jegyében - az egész fordulót törölni. A balatoniak Polényi hiányában újabb, eddig nem látott felállásban is alaposan megnehezítették a listavezető dolgát, a vereséget két hatalmas bakinak köszönhetik, illetve Pillók játékvezetőnek. Hutvágner bravúrosan védett, egy estben pedig Schildkraut mentett a gólvonalon, talán reggelig sem találtak volna be, ha Major nem adja rosszul haza a labdát, melynél Géresinek az üres kapuba kellett passzolni. Két percig tudtak vezetni Kitl szöglet utáni fejesével. Szegény embert az ág is húzza, Pillók hat perc alatt két sárgával kiállította Dénest (43.p), úgy, hogy egyik esetnél sem követett el szabálytalanságot. Végeredményt befolyásoló, a játék menetét teljesen megváltoztató egy addig nyugodt mederben zajló találkozón. Az emberelőnnyel sem tudtak mit kezdeni a vendégek, mezőnyfölényben játszottak, ám remekül zártak a házigazdák egészen Varjas hibájáig. Német Barnabás bal oldali beadásába olyan szerencsétlenül ért bele a belső védő, hogy róla a jobb felső sarokba vágódott a labda. Ez el is döntötte a három pont sorsát, a végén jött még egy Németh gól a kitámadó balatoniaknak, ami nem osztott, nem szorzott.