Az ország akadémiai programjának keretében tíz napot töltött Balatonbogláron hét dél-koreai leány kézilabdázó. A különböző régiók legjobbjaiból álló kis csoport elsősorban tanulni ment, és miután több közös edzésen vett részt a Bohus Beáta által irányított U15-ös együttessel, valamint Hajdu János egyéni képzésein, a várakozásokat messze felülmúló tapasztalatokkal távoztak Magyarországról.

Különleges tanulmányútra jöhettek Magyarországra és a Nemzeti Kézilabda Akadémiára a dél-koreai régiók legjobb leány kézilabdázói. A tíz nap alatt elsősorban a hazai kézilabda kultúra megismerése volt a cél, amellett, hogy a gyerekek fejlődjenek. A kézilabdaedzéseket közösen végezték a boglári U15-ös lánycsapattal, míg Hajdu János egyéni edzéseket vezényelt.

Hi Szang Jun, a csapat vezetője szerint ez a pár nap minden várakozásukat felülmúlta.

– Természetesen ismertük a magyar kézilabdasport erejét, és az itteni létesítményekben a szakemberek által mi is sokat fejlődtünk, többet, mint azt előzetesen vártuk – mondta Hi Szang Jun. – A legnagyobb különbséget a fizikai adottságokban látjuk a magyar és koreai játékosok között. Hajdu János nagyon segítőkész volt, hamar megtalálta a közös hangot a lányokkal és rengeteg dolgot tanított nekik. A 70. születésnapi ünnepségén is részt vehettünk, ami szintén nagy élmény volt számunkra.

A koreai játékosok a kézilabda edzések mellett erőnléti foglalkozásokon, illetve felméréseken is részt vettek a NEKA szakemberei által.