– Több mint egy évtizede, 2012-ben került fel a Fino Kaposvár nagy csapatához, amellyel ötször hódította el a bajnoki címet, háromszor pedig a Magyar Kupát. Melyikre a legbüszkébb?

– Egyértelműen a legutóbbi aranyra – mondta a 26 esztendős Bögöly Gábor. – Amikor felkerültem a nagyokhoz, kötelező volt számunkra a bajnoki cím. Aztán megváltozott a képlet; az elmúlt években külön csatát vívtunk a Pénzügyőrrel a döntőben. Hat évnyi szünet után került vissza újra Kaposvárra a bajnoki győztesnek járó díszes trófea. Ez volt az a szezon, amelyből a leginkább kivettem a magam részét. A bajnoki alapszakaszt csak az ötödik helyen zártuk: innen jöttünk fel, s meg sem álltunk a bajnoki címig.

– Úgy is fogalmazhatnánk, hogy 2023 a Bögölyék éve volt. Édesapja, Bögöly Gyula a Fino Kaposvár elnökeként ért a csúcsra, majd megválasztották a Magyar Röplabda Szövetség elnökének. Meg szokták beszélni egymással a pályán történteket?

– Amikor elkezdtem gyerekként röplabdázni, már akkor is mindig megvitattuk, közösen elemezgettük, hogy mit csináltam jól, s mit lehetett volna jobban megoldani. Édesapám is röplabdázott a Kaposvári Dózsában, s ifjúsági válogatott volt. Aztán döntenie kellett: röplabda vagy egyetem? Ő pedig szülei miatt az utóbbit választotta. De visszatérve a kérdésre; igazából édesapámnak köszönhetem, hogy eddig jutottam.

– Az idei céljai(k)?

– Mindenképpen bajnoki döntőbe várom a csapatot. Valószínűleg most is a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn alakulata lesz az ellenfelünk, s azon vagyunk, hogy újra mi diadalmaskodjunk.

– A két rivális már januárban összecsap egymással a Magyar Kupa negyeddöntőjében előbb Fehérváron, majd Kaposváron. A kupapárharc végeredménye hatással lesz a bajnoki döntőre?

– Szerintem nem befolyásolja. A kupában az oda- és visszavágón – a döntőben pedig csupán egyetlen meccsen – dől el minden, míg a bajnoki finálé három, négy vagy öt találkozóból áll. Vagyis ott még belefér egy-egy hiba. Emlékezzünk csak vissza az év első felére. A kupadöntőben simán kikaptunk a Bp. Pénzügyőr SE-től, a bajnoki elődöntőben viszont semmi esélyük nem volt. Ráadásul az alapszakaszban elért helyezésünk miatt mindig mi kezdtük idegenben a rájátszásban, majd végül a döntőben is.

– Jó helyre került ez a megtisztelő különdíj?

– A röplabda csapatsport, az a legfontosabb. A különdíj számomra csak hab a tortán. De akár Baróti Árpád is kaphatta volna, vagy például a Székesfehérvári MÁV Előre SC-Foxconn csapatának valamelyik játékosa. Ők egy évvel korábban még alacsonyabb osztályban szerepeltek, 2023-ban pedig bajnoki döntőt játszhattak.

Az éremhalmozó

Bajnokság. Öt arany (2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 és 2022/2023), négy ezüst (2013/2014, 2017/2018, 2020/2021 és 2021/2022), egy bronz (2018/2019). 2020-ban a pandémia miatt nem volt bajnoki éremátadás.

Magyar Kupa. Három arany (2012/2013, 2014/2015 és 2015/2016), három ezüst (2013/2014, 2020/2021 és 2022/2023), két bronz (2017/2018 és 2021/2022).

utánpótlás. A Fino-Kaposvár junior (U21-es) alakulatával egymás után négy bajnoki címet (2013/2014, 2014/2015, 2016/2017 és 2017/2018) és egy bronzot (2015/2016), az ifjúsági (U19-es) együttessel egy aranyat (2015/2016) és egy bronzot (2014/2015), míg a serdülőkkel (U17) egy ezüstöt (2013/2014), a gyermekcsapat tagjaként (U15) pedig egy aranyat (2011/2012) szerzett.

Eddig 12 alkalommal szerepelt a felnőtt, 21-szer pedig az utánpótlás válogatottban.