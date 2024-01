December 15. és január 3. között rendezték a londoni Alexandra Palace-ban a PDC-dartsvilágbajnokságot. Talán már mindenki tudja, hogy ebben az időszakban ez az egyedülálló hangulatú sorozat határozza meg a sportszerető közönség mindennapjait hazánkban is. Ez így volt ebben az ünnepi időszakban is, hiszen a Nielsen Közönségmérés adatai alapján a Sport TV élő dartsközvetítéseibe 1,3 millióan néztek bele ebben a három hétben. A finálé nézettsége minden várakozást felülmúlt, a Nielsen Közönségmérés adatai szerint a január 3-án, szerdán rendezett döntő lett Magyarország történetének legnézettebb dartsközvetítése. 231 ezren követték végig a Sport1 élő közvetítését. A Sport1 ebben az idősávban a kereskedelmi szempontból kiemelten fontos 18-49 éves férfiak körében 14,3%-os közönségaránnyal a nagy kereskedelmi csatornákat is megelőzve a legnézettebb csatorna volt, akárcsak 11,7 százalékkal a teljes 18-49 év közötti lakosság körében. Az eredményben közrejátszott a fináléba bombameglepetésre bejutó, az első vb-jén szereplő, mindössze 16 éves Luke Littler körüli felhajtás is. A csodagyerek több olyan bravúrt is véghez vitt, amire csak nagyon ritkán vagy sohasem volt még példa. Sorra győzte le a világranglistán nála magasabban jegyzett ellenfeleit, végül ő lett minden idők legfiatalabb finalistája. A döntőben azonban már nem bírt azzal a Luke Humphriesszal, aki olyan szenzációs volt 2023 második felében, hogy a torna előtt annak ellenére is a legnagyobb esélyesnek tartottak a fogadóirodák és a Sport TV szakértői is, hogy ’’csak’’ a harmadik volt a világranglistán. Humphries most már világelső, Littler pedig 133 helyet előre lépve a 31. a világranglistán.