A második félidőt remekül kezdték a házigazdák, Faragó kettő, Miklós egy találatával fordítottak (16–15), hiába kért időt Vágó Attila, nem változott a forgatókönyv, a 41. percig kétgólos előnyben voltak az akadémisták (22–20), akik az ötvenegyedikben is még ikszre álltak (26–26)! Ekkor jött egy négygólos gólcsend, amit Faragó hetese tört meg (27–29), majd jött Wald találata (28–29). Felcsillant az esély Győri labdaszerzésekor az egyenlítésre, ahogy Bató hibáját követő Farkas technikai hiba után is, ám Győri ziccerét megfogta a névrokona! Kétszer is ott volt az esély, de nem tudtak vele élni... Kekezovity viszont nem rontott másfél perccel a lefújás előtt (28–30), hiába kért időt Bakó Botond, tanítványai eladták a labdát, így Szabó Nina még egyszer be tudott köszönni Zajnak (28–31), némileg fölényesebbé téve a sikerüket.

A fordulás után támadásban sikerült előre lépni a bogláriaknak Faragónak köszönhetően, utóbbi nagyon gyengén kezdett, le is kellett cserélni 13 perc után, ám ebben a játékrészben ellenállhatatlan volt, nyolcszor is eredményes tudott lenni kilenc kísérletből. Igaz, rajta kívül csak Wald volt, aki legalább duplázni tudott. A védekezés viszont semmit nem javult balatoni oldalon, hiába védett Zaj nyolcszor, közte egy hetest, ez is kevés volt, hisz így is kaptak tizenhatot.

K&H női kézilabda liga – 11. forduló

NEKA – MTK Budapest 28–31 (13–15)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 250 néző. Vezette: Nagy Ferenc, Túróczy József

NEKA: Csapó K. – Miklós K. 5, Lapos 2, Bató 4 (3), Győri V. 1, Faragó L. 9 (1), Wald 2. Csere: Zaj (kapus), Petruska, Keceli-Mészáros 1, Kriston, Munteanu-Korodi 1, Alaxai 2, Pálmai 1, Molnár D. Vezetőedző: Bakó Botond

MTK Budapest: Győri B. – Andróczki 4, Mészáros-Mihálffy 1, Szabó N. 6, Dakos 1, Poczetnyik 4, Fekete B. 2. Csere: Szőke (kapus), Weisheitel 2, Pelczéder 2, Kekezovity 3, Farkas J. 4, Koronczai 2, Papp D. Vezetőedző: Vágó Attila

Hétméteresek: 5/4 (2/2), illetve 1/0 (–)

Kiállítások: 2 perc (–), illetve 10 perc (4 perc)

MESTERMÉRLEG

Bakó Botond:

Arra készültünk, hogy nyerünk, s a végsőkig harcolunk, utóbbira egy szavam sem lehet, hiszen az utolsó pillanatig küzdöttek a lányok. Az első félidőben lassabban kézilabdáztunk, a másodikban ritmust tudtunk váltani, amikor stabilabb lett a védekezésünk és a kaputeljesítmény, akkor fordítottunk. A folytatásban azonban szétesett a védelmünk, megint fordult a találkozó állása. Az MTK keretében több nagy csatát megélt játékos található, bennük megvan az a higgadtság és tapasztalat, ami egy ilyen mérkőzésen kell.

Vágó Attila: