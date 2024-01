Az elmúlt napokban Rómában járt és az Olasz Röplabda Szövetség vezetésével folytatott tárgyalásokat az MRSZ elnöke, dr. Bögöly Gyula. Az egyeztetések sikerrel zárultak, hiszen a két szövetség között együttműködési megállapodás köttetett.

Az olasz szövetség központjában tartott találkozó fő témája egy olyan együttműködési program megvalósításának előkészítése volt, amely mind az olasz, mind a magyar röplabdázást segíti a jövőben. A felek egyetértettek abban, hogy a két ország röplabdás múltja hosszú évtizedekre tekint vissza és sok a kapcsolódási pont is közöttük. Elég csak arra gondolni, hogy a magyar női válogatottat jelenleg olasz szövetségi kapitány, Alessandro Chiappini irányítja és a múltban több férfi röplabdázó is megfordult az itáliai élvonalban, így például Kántor Sándor, aki 2001-ben az Olasz Aranylabdát is elhódította, ami a bajnokság legjobb játékosának jár, most pedig a Scandicci másodedzőjeként ér el sikereket.

A római találkozó több szempontból is eredményes volt. Megköttetett ugyanis egy olyan együttműködési megállapodás, amelyet sikerült komoly tartalommal is megtölteni.

– Örülök neki, hogy egy olyan megállapodást kötöttünk, amelynek már a közeljövőben érezhetjük a pozitív hatását – nyilatkozta dr. Bögöly Gyula MRSZ-elnök. – Januárban olasz szakemberek érkeznek majd Magyarországra, hogy különböző felméréseket végezzenek, bemutatóedzéseket tartsanak és segítsék magyar kollégáikat, utánpótlás röplabdázóinkra pedig olaszországi túra vár majd a 2024-es esztendő első negyedévében, ők a Club Italia fiataljaival készülhetnek együtt és játszhatnak mérkőzéseket, a magyar edzők pedig áprilistól utazhatnak majd ki és látogathatnak többek között felnőtt válogatott tréningeket is, fejlesztve ezzel tudásukat.