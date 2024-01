A siófokiak aktuális ellenfele a német negyedosztályban, a Regionalliga észak-keleti csoportjában szerepelő FSV Luckenwalde volt, amely a kilencedik helyet foglalja el abban a bajnokságban, melyben a Cottbus, vagy a Hertha Berlin II. is szerepel. Kemény mérkőzés elé néztek a balatoniak, ami be is igazolódott, a németek sokszor durván játszottak, a török játékvezetők pedig nem álltak a helyzet magaslatán. A találkozó során a BFC Siófok akarta érvényesült, a németek nem jutottak el komolyabb helyzetig, azonban gólszerzéssel ezúttal hadilábon álltak a másodosztály tavaszi folytatására készülő somogyiak, akik nem kaptak meg egy teljesen jogosnak tűnő büntetőt. Történt ugyanis, hogy Schildkraut került ígéretes helyzetbe, amiből kapura is lőtt, a német csapat egyik védője azonban kézzel blokkolt. Ezen felül számos ígéretes helyzetet dolgoztak ki a siófokiak, de ezek rendre kimaradtak.

A második játékrészben több cserével forgatta csapatát Dragan Vukmir, aki igyekezett mindenkinek játéklehetőséget biztosítani. A nagy helyzetek ekkor is a balatoniak előtt adódtak, de sem Vékony, sem Kitl, sem Girsiknek nem tudta bevenni az ellenfél kapuját.

A BFC Siófok pénteken a koszovói Suhareka ellen zárja a törökországi edzőtábor felkészülési mérkőzéseit.

FSV Luckenwalde–BFC Siófok 0–0

Törökország, Belek.

BFC Siófok: Hutvágner – Svedyuk, Csató, Hegedűs, Dóra, Schildkraut (Varga), Nemes, László, Gyurkits, György, Dénes. A 60. perctől: Hutvágner – Major, Varjas, Hegedűs, Vékony, Varga, Kitl, Kovács B., Girsik, Szedlár, Németh B. Vezetőedző: Dragan Vukmir.