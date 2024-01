Több sportágat is kipróbált gyerekként Kaizinger Balázs. Egyik nyáron édesanyja egy csácsi lovastáborba vitte, Balázs először öt méternél nem akart közelebb menni a lovakhoz, de hamar legyőzte félelmét. A rádiházi ménesben már gyerekként versenyzett. Harminc évvel ezelőtt a kaposvári mezőgazdasági iskolába jelentkezett. A zalaegerszegi származású fiatal belovaglónak tanult. A Pannon Lovasakadémián sajátította el a szakmát. Most pedig az idei olimpiára készül lovastusa szakágban.

A pontgyűjtés 2023. január elsejétől december harmincegyedikéig tartott a pontgyűjtés, a világ fel van osztva zónákra, a miénk a C volt, a kelet-európai és az első két helyen szereplő kapott olimpiai kvótát.

– mondta el Kaizinger Balázs. Hozzátette: Clover lova 11 éves lesz idén és három és fél éves kora óta lovagolja, most érett be a munkája gyümölcse. – Kilenc éve az első munkaadóm egy díjugrató volt, Klaus Borkmayer és az akkor négy éves Clover egy ló volt a százból, nem látott benne fantáziát, rám bízta, hogy lovagoljam és már az első terepen olyan tulajdonságokat mutatott, mintha évek óta lovastusa lónak képezték volna, nem azt kereste, hogyan kerülhetne ki egy pocsolyát, farönköt, hanem bátran szökdécselt a természetes akadályok felett, sőt később a versenyeken a zaj, a közönség jelenléte is motiválja – mesélte Clover, magyarul Lóhere lova történetét. A ló egyre jobban teljesített, félt, hogy eladják alóla, de a szövetségi elnök, Lázár Vilmos Jármy Miklós és Szebényi Dániel lovasszakember javaslatára megvásárolta az állatot.

Ezt követően lettem a Magyar Lovassport Szövetség Olimpiai Programjának tagja, enélkül esélyem sem lett volna vb-re majd most az olimpiára kijutni

– jegyezte meg Kaizinger Balázs. A másik lova, Herr Cooles Classico tizenkét éves és ő a második számú lova, amelyet kvalifikált az olimpiára. – Nagyon örültem a kvótaszerzésnek, még mindig nem hiszem el, hogy egy litván versenyző mellett indulhatok lovastusa szakágban a párizsi olimpián – jegyezte meg a lovas. Kiemelte: lovastusában 16 csapat vívta ki a párizsi részvételt, melyek három-három tagja egyéni induló is. A 65 fős mezőny maradék 17 helyét a múlt év végén zárult olimpiai ranglista alapján osztották ki úgy, hogy mind a hét régió legalább két-két indulási jogot kapjon.

Kaizinger Balázs dolgozott Marócpusztán gidrán lovakkal, Baracson is belovaglóként dolgozott. Egy gidránnal világkupa döntőre is minősült. Hét éve Németországban egy Hamburg melletti településen dolgozik. Fiatal military lovakat képez ki értékesítésre. – A siker érdekében keményen dolgozom, de amikor tehetem jövök haza, korábban mi tanítottuk a világot lovagolni, mi tettük le az alapokat minden szakágban, de most az az idő van, amikor ha lovagolni akarsz, el kell menni külföldre, mert itt Németországban ez egy iparág – emelte ki a lovas.



Fotó: @massimoargenziano

Kaizinger Balázson kívül még egy magyar versenyző indulhat a párizsi olimpián. Fonyódi Ildikó para díjlovaglás szakágban mutathatja meg tudását. Kaizinger Balázs a sikeres kvalifikációval hosszú rossz sorozatot zárhat le, ugyanis legutóbb az 1996-os atlantai olimpián szerepelt magyar lovas, akkor a lovastusa egyéni és csapatversenyében öt magyar indult. A csapatban egy somogyi szakember is szerepelt, a balatonlellei Schaller Gábor, akinek keze közül számos kiemelkedően teljesítő versenyző került ki azóta. Kaizinger Balázsnak az olimpián a Versailles kastélyának kertjében 5800 méteres terep-szakaszon 34 kilométer per órás átlagsebességgel kell megugrania a legalább 40 rögzített akadályt. Kaizinger Balázs elmondta azt is, hogy csapatépítésbe kezdtek több Németországban élő magyar lovassal, szeretnék a Los Angeles-i játékokat illetően a csapatkvótát megszerezni. Azt tervezi, hogy ha abbahagyja a versenyszerű lovaglást, akkor megszerzett tudását a fiatal generációnak adná át.