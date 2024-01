A nyáron tizenhárom élvonalban eltöltött esztendő után, a „zöldasztalnál” vesztette el licenszét, ezáltal élvonalbeli tagságát a Siófok KC, mely a mögöttünk hagyott szűk másfél évtizedben némileg átírta a hazai erőviszonyokat. A Balaton-parti klub érmeket szerzett a bajnokságban és a kupában egyaránt, valamint kilépett a nemzetközi porondra is, ahol több ízben is maradandót alkotott. Rendre megszorongatta, sőt aztán le is győzte az FTC Rail-Cargo Hungaria, valamint a Győri Audi ETO csapatát, de a hőn áhított BL-indulás álom maradt. A szurkolók hozzászoktak, hogy Silje Solberg, Katarina Jezic, Andrea Kobetic, Estelle Nze Minko és Tamara Mavsar kaliberű játékosok öltötték magukra hétről hétre a Siófok KC mezét. Mindezek után a harmadosztályba való visszasorolás, valamint a klub nehéz helyzetének az elfogadása egy hosszadalmas és fájdalmas folyamattá alakult. De hol tart most a Siófok KC? Erre kerestük a választ a regnáló vezetőedzőt kérdezve.

Karé Kamilla remek teljesítménye korosztályos válogatott meghívót ért

– Rengeteg változás történt a nyár folyamán felnőttcsapatunk helyzetét, játékosállományát és versenyeztetését illetően. Nehéz helyzetbe került a klub, de úgy gondolom, hogy Fodor János ügyvezető mindent megtett és megtesz annak érdekében, hogy működni tudjunk és életben maradjon a kézilabda Siófokon – fogalmazott Pintér Károly, aki hozzátette. – Utánpótlásunkra támaszkodva, öt felnőtt játékossal kiegészülve vágtunk neki a 2023/24-es bajnoki szezonnak. Nem volt kitűzött és elvárt cél a feljutás, de jelenleg megvan ennek is a lehetősége. Tizenegy forduló után vezetjük a csoportunkat, úgy is fogalmazhatok, hogy nagyon eredményes hónapokat tudhatunk magunk mögött.

A Siófok KC kilenc győzelemmel, egy döntetlennel és egy vereséggel, tizenkilenc szerzett ponttal vezeti a harmadosztály E jelű csoportját a Mohácsi TE 1888, valamint a NEKA U21 előtt. Az összkép öt forduló után még közel sem volt ilyen jó, miután a PTE PEAC U21 otthonában maradt egy pont és a Mohácsi TE 1888 elvitte a pontokat Siófokról. A NEKA U21 elleni kilencgólos siker azonban túllendítette a csapatot, mely azóta zsinórban hat győzelmet számlál.

Pintér Károly, a Siófok KC vezetőedzője

– Egyedül a Mohács elleni hazai mérkőzés miatt van bennem hiányérzet. Azt a találkozót elizgultuk és gyakorlatilag már az első tíz percben elveszítettük. Voltak viszont nagy bravúrok is, Nagyatádon egy utolsó másodpercben szerzett találattal nyertünk, és a NEKA elleni idegenbeli győzelem is extra volt. Egy hosszabb szünet után februárban folytatódik a pontvadászat a Mohács elleni rangadóval. Arra a hatvan percre fogunk készülni, és szeretnénk pótolni az otthon elbukott pontokat. Nincs rajtunk semmilyen nyomás, de természetesen szeretnénk kihozni magunkból a legtöbbet, és majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég – fogalmazott a rutinos szakember, utalva a feljutás lehetőségére.

Az utánpótláskorú játékosok számára remek fejlődési lehetőséget biztosít a felnőttek mezőnye, még akkor is, ha csupán a harmadosztályról beszélünk. Csapaton belül sok jó teljesítményt jegyezhettünk fel az ősz folyamán.

– A jó eredményekhez jó teljesítményekre van szükségünk mind a pályán, mind azon kívül. A csapatból szeretném kiemelni két kapusunk, Sándor-Györkös Rebeka és Torma Kinga teljesítményét, akik nemcsak játékosként töltenek be meghatározó szerepet a csapat életében. Rajtuk kívül Póczik Kata személye is nagyon fontos számunkra, ő testesíti meg azt a mentalitást, ami előrevisz minket. Úgy gondolom, hogy igazi példa lehet a fiatalok számára. Karé Kamilla bombaformában játszott minden mérkőzésen mind az ifjúsági, mind a felnőttbajnokságban, amiért meg is kapta a korosztályos válogatottmeghívót. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan NB I.-es ajánlatokat fog kapni. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, Baller András technikai vezetőnek, Lajtos Nóra kapusedzőnek, Pap Ádám és Tarján Bence edzőkollégáknak, valamint Baller Erika kollégiumigazgatónak, akik egytől egyig remek munkát végeznek nap mint nap – zárta értékelőjét Pintér Károly, a Siófok KC vezetőedzője.

Kocsis Szilvia az utolsó másodpercben szerzett győztes gólt a Nagyatád elleni rangadón

A bajnokság hosszú szünet után, február 18-án folytatódik. A Siófok KC a 12. fordulóban a Mohácsi TE 1888 vendégeként vív majd a rájátszás szempontjából is fontos rangadót. Az alapszakaszból mindössze három forduló van vissza, melyet február közepe és március eleje között abszolvál a mezőny. Ezt követően az E és az F csoport első négy helyezettje folytatja a felsőházban, ahol oda-vissza vágós rendszerben az első helyezett vívhatja ki a feljutást az NB I./B-be, azaz a másodosztályba. Az alapszakaszból a négy továbbjutó kizárólag az egymás ellen szerzett pontokat viszi tovább a felsőházba.

Az F jelű kvartettben a Ferencvárosi TC U21, a Csepel DSE és a TFSE gárdája már felsőházi tagságot váltott, hozzájuk csatlakozhat a SZISE – Bamba Marha U21, vagy a Moyra Budaörs Handball U21. Az E csoportban már mind a négy felsőházi hely elkelt, kérdés azonban, hogy ki hány pontot visz magával, és az is, hogy mely klubok pályáznak valójában az osztályváltásra.



Női kézilabda NB II. – E-csoport

