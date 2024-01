A 68. Bocskai István nemzetközi emlékverseny harmadik versenynapján Veres Roland az 57 kg-os súlycsoportban visszavágott, és győzni tudott a nemrégiben magyar bajnoki címet szerző Koloszár Valentin ellen.

A boxing.hu így írt a találkozóról: „Veres Roland az első menetben nagyon gyors lábmunkával és kontrákkal dolgozott, nem hagyta fiatalabb ellenfelét közelről érvényesülni. A második menetben Valentin sokat ment előre, hatékonyabb is volt, de nagyon sok egyenes ütést szedett be kimondottan távolságról. Összességében egy jó és élvezetes visszavágót láthattunk, amelyet ezúttal a frissebb és taktikusabb Veres Roland nyert meg pontozással.”

– Csalódott vagyok, főként azért, mert úgy érzem, hogy nem voltam ott rendesen fejben – fogalmazott a Veres Roland elleni ökölvívó-mérkőzés után a születésnapos Koloszár Valentin. – A második menet elején megsérült a kezem, eltörött az egyik ujjam, így két menetet sérült kézzel bokszoltam végig, ami igen komoly zavaró tényező volt. Ennek ellenére a vége felé kezdtem ráérezni a bunyóra, de sajnos akkor már késő volt. Így utólag azt érzem, hogy talán túl nagy lelki terhet jelentett nekem ez az egész visszavágó és a lehetőség, ami benne rejlett. Soha nem volt számomra nagyobb a tét, ami roppant idegessé tett. De törött kézzel sem adtam fel, amire nagyon büszke vagyok. Három év kihagyás után ez volt a második mérkőzésem. Hiányzott a rutin, sokkal több percet kell töltenem a ringben ahhoz, hogy helyén tudjam kezelni az egyes helyzeteket.

– Nem is a vereség zavar – mondta az 57 kg-os súlycsoport magyar bajnoka –, hanem az, hogy nem tudtam kiadni és kihozni magamból a maximumot ezen az estén. Ráadásul január 25-én megműtik a kezem, így egy hosszabb kihagyással kell számolnom, mire újra százszázalékos leszek. Mentem volna a válogatottal Spanyolországba edzőtáborozni, most ez is elmaradt, de hiszem, hogy minden okkal történik, és mindennek eljön az ideje. Most innen kell felállnom, és tanulnom kell az elkövetett hibákból. Vissza fogok térni, erősebb leszek, mint valaha, és sokat fogják még emlegetni a nevem. Őszi Ádám