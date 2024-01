A komlói sportcsarnokban megszervezett versenyre 32 csapat jelentkezését fogadták el a szervezők, az első két játéknapon a csoportmérkőzéseké volt a főszerep, míg az utolsó napon a legjobb 16 az egyenes kieséses szakaszban mérkőzött meg.

A címvédő, a 2023-ban a magyar minifutball-bajnokság nyugati döntőjében is remekül szereplő Art-Innova nagy meglepetésre a csoportban ragadt, az elsőséget a D jelű négyesben a később egészen a döntőig jutó újonc Team Alpas szerezte meg.

A zsúfolásig megtelt lelátók előtt lejátszott mérkőzéseken a szurkolók megcsodálhatták többek között a BFC Siófokban is megforduló Zamostny Balázs, valamint Szatmári Lóránd játékát is, mindketten a negyeddöntőig jutó Keretbe SE csapatát erősítették.

A nézők szórakoztatásáról is gondoskodtak a szervező Kalmár testvérek. Az egyenes kieséses részben a KomlóFit aerobik- és táncbemutatója mellett a Plié RG csapata és a KBSK U9-es focistái is vastapsot kaptak, a mérkőzések között kisorsolt tombolanyeremények között többek között Ádám Martin és Szoboszlai Dominik meze is gazdára talált, a bevételből a közelmúltban egy tragikus esemény miatt nehéz helyzetbe került, két kisgyermeket nevelő anyuka mindennapjait segíthették a Gabriella Kupa szervezői.

A döntőben az újonc Team Alpas és a kadarkúti Fapuma találkozott egymással, de gól nem született a remek színvonalú mérkőzésen, így rapid aranygóllal a zárónapon egy találatot sem kapó Fapuma hódította el az elsőségért járó serleget, a vele járó dicsőséget, pénzjutalmat és a 2024-es magyar minifutball bajnokság nyugati döntőjébe jutást.

– Nagyszerűen megrendezett tornán vehettünk részt, élmény volt teli lelátók előtt pályára lépni – mondta a torna legjobb kapusa, Strublics József (Fapuma). – Az eddigi idei téli tornáink sikertelensége dacossá és motiválttá tett minket, ennek megfelelően kellő elszántsággal és akarattal mentünk bele minden mérkőzésbe. A csapat minden tagja jó teljesítményt nyújtott, ennek köszönhetően érzésem szerint megérdemelten nyertük meg a tornát.

– Nyugodt szívvel mondhatom, a komlói Gabriella Kupa az egyik legjobban szervezett kispályás torna hazánkban – emelte ki Pinkóczi Tibor, az Országos Minifutball Szövetség alelnöke. – Amennyiben csak otthonról tudja követni az ember, akkor is minden pillanatáról friss információkkal rendelkezik. Az pedig amit a helyszínen a Kalmár testvérek hozzátesznek a versenyhez, szinte egyedülálló. Teltház, remek hangulat, igazi szurkolás jellemezte a tornát, ahol a jótékonykodás is szerepet kapott. A szervezők mindent beleadtak, a csapatok nem kevésbé. Ilyen tornát kívánok mindenkinek.

A Gabriella Kupa végeredménye: 1. Fapuma, 2. Team Alpas, 3. Baranya Blinders, 4. 105.

Különdíjasok

Gólkirály: Kirchner Krisztián (Fapuma). A legjobb játékos: Bálint Gergő (Team Alpas). A legjobb hátvéd: Kungl Ádám (Keretbe SE). A legjobb kapus: Strublics József (Fapuma).