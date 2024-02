A Komló csapata látogatott Nagyatádra a bajnokság negyedik fordulójában. A vendégek nagyon-nagyon tartalékosan érkeztek és emiatt nagyobb arányú hazai győzelemre lehetett előzetesen számítani.

Az első hazai pontra nem is kellett sokáig várni. Alig több, mint fél óra játék után a nyolcadik életévét a következő hónap elején ünneplő Béres Olivér gyorsan mattolta az ellenfél királyát, ezzel megadva az alaphangját a mérkőzésnek. Ezt követően sorra születtek a hazai győzelmek. Az időellenőrzés előtt szerezte a vendégcsapat az egyetlen győzelmét és döntetlenjét. Ekkor már csak az volt a kérdés, hogy mekkora lesz a különbség. Végül a komlóiaknak több babér nem termett, a maradék játszmákat is a hazaiak nyerték. A két csapat most nem volt egy súlycsoportban. A Nagyatád ezzel a nagy arányú győzelemmel tovább növelte az előnyét a táblázat elején.

Nagyatád–Komló 10,5–1,5

Győzött: Vrban Mladen (1. tábla), Matko Ognjen (2. tábla), Horváth Attila (3. tábla), Molnár Aurél jr. (4. tábla), Kőnig Balázs (5. tábla), Szijártó Attila (6. tábla), Szijártó András (7. tábla), Kondákor Márk (9. tábla), Bocska János (10. tábla), Béres Olivér (12. tábla).

Döntetlent ért el: Ferencz Miklós (8. tábla).

A forduló többi eredménye: Rácalmás-Királysakk–Kaposvári Bástya SE 5–7, Decs 1990–Marcali VSZSE 6,5–5,5, Karmin PSSE–Bajai SSC 4–8, Kalocsai SK–Szentlőrinc 3–9.

A bajnokság állása: 1. Sakk Egylet Nagyatád 33,5 pont, 2. Bajai SSC 28,0 pont, 3. Decs 1990 27,5 pont, 4. Szentlőrinc 26,5 pont, 5. Kalocsai SK 22,5 pont, 6. Marcali VSZSE 22,5 pont, 7. Rácalmás-Királysakk 22,5 pont, 8. Kaposvári Bástya SE 22,0 pont, 9. Komlói BSK 19,0 pont, 10. Karmin PSSE 16,0 pont.